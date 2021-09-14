Бред Пітт, Бредлі Купер та інші зірки на фінальному матчі US Open 2021
За фінальною "битвою" Новака Джоковича і Данила Медведєва прийшли поспостерігати багато селебріті. І вони були явно розчаровані результатом
Сьогодні однією з головних тем для обговорення є не тільки результати MTV Video Music Awards 2021 і довгоочікуваний Met Gala, але й фінальний матч US Open, перемогу в якому здобув росіянин Данило Медведєв. Більшість глядачів стежили за напруженою грою у себе вдома, але селебріті вибралися на трибуни. Про це пише CNN.
Багато із зірок самі грають у теніс, як Рамі Малек і Бредлі Купер, так що не дивно було побачити їх на трибунах Національного тенісного центру USTA в Нью-Йорку.
Фінальна гра між сербом Новаком Джоковичем, першою ракеткою світу, і росіянином Данилом Медведєвим видалася напруженою. Коли стало ясно, що Медведєв виграє, трибуни вибухнули образливим шумом.
А Джокович був так засмучений програшем і тим, що кубок пішов у нього з-під носа, що в гніві розбив свою ракетку об корт.
Нагадаємо, програш Джоковича став головною спортивною новиною. Але раніше перемога 18-річної британки Емми Радукану також викликала фурор.
Емма дебютувала у великому тенісі тільки в 2018-му. А вже 2021-му обіграла Марію Саккарі, вийшла в фінал, де здобула перемогу над Лейлою Фернандес і отримала кубок. Радукану стала першою британкою, яка вийшла у фінал престижного тенісного турніру за останні 44 роки. Останньою, кому це вдавалося, була Вірджинія Вейд на Вімблдоні в 1977 році.
Емма стала справжньою зіркою і вже встигла відвідати Met Gala 2021 у Нью-Йорку, за чутками, запрошення надійшло особисто від Анни Вінтур, яка стежить за виникненням нових зірок і не впускає шанс допомогти їм засяяти ще яскравіше.
Так що варто очікувати появи Емми на обкладинці Vogue.