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Бред Пітт, Бредлі Купер та інші зірки на фінальному матчі US Open 2021

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Фото: Getty Images | Сумні Бред Пітт і Бредлі Купер на фіналі US Open 2021

За фінальною "битвою" Новака Джоковича і Данила Медведєва прийшли поспостерігати багато селебріті. І вони були явно розчаровані результатом

Сьогодні однією з головних тем для обговорення є не тільки результати MTV Video Music Awards 2021 і довгоочікуваний Met Gala, але й фінальний матч US Open, перемогу в якому здобув росіянин Данило Медведєв. Більшість глядачів стежили за напруженою грою у себе вдома, але селебріті вибралися на трибуни. Про це пише CNN.

Багато із зірок самі грають у теніс, як Рамі Малек і Бредлі Купер, так що не дивно було побачити їх на трибунах Національного тенісного центру USTA в Нью-Йорку.

US Open 2021, фінал, рамі малек, джозеф Мазеллі
Джозеф Мазеллі і Рамі Малек на фіналі US Open 2021
Фото: Getty Images
US Open 2021, фінал, Леонардо дікаприо, каміла Морроне
Замаскований Леонардо ДіКапріо і Каміла Морроне на фіналі US Open 2021
Фото: Getty Images
Бред Пітт, Бредлі Купер, фінал US Open 2021
Бред Пітт і Бредлі Купер на фіналі US Open 2 021
Фото: Getty Images
фінал US Open 2021, Марія Шарапова
Марія Шарапова на фіналі US Open 2021
Фото: Getty Images
Г'ю Денсі, Клер Дейнс, US Open 2021
Актори Г'ю Денсі і Клер Дейнс на фіналі US Open 2021
Фото: Getty Images
US Open 2021, фінал, крістін Тейлор, Бен Стіллер
Крістін Тейлор і Бен Стіллер на фіналі US Open 2021
Фото: Getty Images
US Open 2021, фінал, кейт гадсон, Денні Фудзікава
Кейт Гадсон і Денні Фудзікава на фіналі US Open 2021
Фото: Getty Images

Фінальна гра між сербом Новаком Джоковичем, першою ракеткою світу, і росіянином Данилом Медведєвим видалася напруженою. Коли стало ясно, що Медведєв виграє, трибуни вибухнули образливим шумом.

US Open 2021, фінал, переможець US Open 2021, данило медведєв
Данило Медведєв із кубком
Фото: Getty Images

А Джокович був так засмучений програшем і тим, що кубок пішов у нього з-під носа, що в гніві розбив свою ракетку об корт.

Нагадаємо, програш Джоковича став головною спортивною новиною. Але раніше перемога 18-річної британки Емми Радукану також викликала фурор.

US Open 2021, фінал, переможець US Open 2021, Емма радукану
Емма Радукану з кубком
Фото: Getty Images

Емма дебютувала у великому тенісі тільки в 2018-му. А вже 2021-му обіграла Марію Саккарі, вийшла в фінал, де здобула перемогу над Лейлою Фернандес і отримала кубок. Радукану стала першою британкою, яка вийшла у фінал престижного тенісного турніру за останні 44 роки. Останньою, кому це вдавалося, була Вірджинія Вейд на Вімблдоні в 1977 році.

Емма стала справжньою зіркою і вже встигла відвідати Met Gala 2021 у Нью-Йорку, за чутками, запрошення надійшло особисто від Анни Вінтур, яка стежить за виникненням нових зірок і не впускає шанс допомогти їм засяяти ще яскравіше.

Лілі-Роуз Депп, Маргарет Куеллі, Крістен Стюарт, Емма Радукану, мет гала 2021
Лілі-Роуз Депп, Маргарет Куеллі, Крістен Стюарт і Емма Радукану
Фото: Getty Images

Так що варто очікувати появи Емми на обкладинці Vogue.