У 30-летнего внука Аллы Пугачевой обнаружили опухоль в желчном пузыре
Никита Пресняков уже успокоил поклонников, что его жизни ничего не угрожает
У 30-летнего российского музыканта Никиты Преснякова, внука Аллы Пугачевой, обнаружили доброкачественную опухоль в желчном пузыре. Об этом пишет Cosmo.
Артист рассказал, что из-за опухоли и диеты он потерял вес. Впрочем, он также упомянул, что продолжает тренироваться для шоу "Ледниковый период" и заниматься альбомом своей группы Multiverse.
Никита рассказал, что врачи обнаружили у него полипы желчного пузыря. Это доброкачественные опухоли, происходящие из желчнопузырного эпителия. Обнаружить их можно только на УЗИ и заболевание чаще всего протекает бессимптомно.
Никита Пресняков — это сын певца Владимира Преснякова и певицы Кристины Орбакайте, дочери Аллы Пугачевой.
21 октября 2014 года Никита на церемонии награждения "Прорыв года-2014" по версии журнала MODA topical получил награду в номинации "Дебют". В 2015 году спел дуэтом вместе с Владимиром Пресняковым-младшим.
27 июля 2017 года Никита женился на блогерше Алене Красновой, с которой был знаком с детства. Дачи их родителей находятся рядом.