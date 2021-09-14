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У 30-летнего внука Аллы Пугачевой обнаружили опухоль в желчном пузыре

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Никита Пресняков, внук аллы пугачевой, сын кристины орбакайте
Фото: Instagram npresnyakov | Никита Пресняков, внук Аллы Пугачевой

Никита Пресняков уже успокоил поклонников, что его жизни ничего не угрожает

У 30-летнего российского музыканта Никиты Преснякова, внука Аллы Пугачевой, обнаружили доброкачественную опухоль в желчном пузыре. Об этом пишет Cosmo.

Артист рассказал, что из-за опухоли и диеты он потерял вес. Впрочем, он также упомянул, что продолжает тренироваться для шоу "Ледниковый период" и заниматься альбомом своей группы Multiverse.

Никита Пресняков, внук аллы пугачевой
Никита Пресняков после резкого похудения
Фото: Instagram npresnyakov
никита пресняков, алена краснова
Никита Пресняков и его жена Алена Краснова
Фото: Instagram npresnyakov

Никита рассказал, что врачи обнаружили у него полипы желчного пузыря. Это доброкачественные опухоли, происходящие из желчнопузырного эпителия. Обнаружить их можно только на УЗИ и заболевание чаще всего протекает бессимптомно.

Никита Пресняков — это сын певца Владимира Преснякова и певицы Кристины Орбакайте, дочери Аллы Пугачевой.

никита пресняков, владимир пресняков
Никита Пресняков с отцом, Владимиром Пресняковым
Фото: Instagram npresnyakov
никита пресняков, кристина орбакайте
Никита Пресняков с женой и матерью, Кристиной Орбакайте
Фото: Instagram npresnyakov

21 октября 2014 года Никита на церемонии награждения "Прорыв года-2014" по версии журнала MODA topical получил награду в номинации "Дебют". В 2015 году спел дуэтом вместе с Владимиром Пресняковым-младшим.

27 июля 2017 года Никита женился на блогерше Алене Красновой, с которой был знаком с детства. Дачи их родителей находятся рядом.