У 30-летнего внука Аллы Пугачевой обнаружили опухоль в желчном пузыре

Никита Пресняков уже успокоил поклонников, что его жизни ничего не угрожает

У 30-летнего российского музыканта Никиты Преснякова, внука Аллы Пугачевой, обнаружили доброкачественную опухоль в желчном пузыре. Об этом пишет Cosmo.

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Артист рассказал, что из-за опухоли и диеты он потерял вес. Впрочем, он также упомянул, что продолжает тренироваться для шоу "Ледниковый период" и заниматься альбомом своей группы Multiverse.

[ + – ] Никита Пресняков после резкого похудения Фото: Instagram npresnyakov [ + – ] Никита Пресняков и его жена Алена Краснова Фото: Instagram npresnyakov

Никита рассказал, что врачи обнаружили у него полипы желчного пузыря. Это доброкачественные опухоли, происходящие из желчнопузырного эпителия. Обнаружить их можно только на УЗИ и заболевание чаще всего протекает бессимптомно.

Никита Пресняков — это сын певца Владимира Преснякова и певицы Кристины Орбакайте, дочери Аллы Пугачевой.

[ + – ] Никита Пресняков с отцом, Владимиром Пресняковым Фото: Instagram npresnyakov [ + – ] Никита Пресняков с женой и матерью, Кристиной Орбакайте Фото: Instagram npresnyakov

21 октября 2014 года Никита на церемонии награждения "Прорыв года-2014" по версии журнала MODA topical получил награду в номинации "Дебют". В 2015 году спел дуэтом вместе с Владимиром Пресняковым-младшим.

27 июля 2017 года Никита женился на блогерше Алене Красновой, с которой был знаком с детства. Дачи их родителей находятся рядом.