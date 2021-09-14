У 30-річного онука Алли Пугачової виявили пухлину в жовчному міхурі

Микита Пресняков уже заспокоїв шанувальників, що його життю нічого не загрожує

У 30-річного російського музиканта Микити Преснякова, онука Алли Пугачової, виявили доброякісну пухлину в жовчному міхурі. Про це пише Cosmo.

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Артист розповів, що через пухлину і дієту він втратив вагу. Втім, він також згадав, що продовжує тренуватися для шоу "Льодовиковий період" і займатися альбомом своєї групи Multiverse.

[ + – ] Микита Пресняков після різкого схуднення Фото: Instagram npresnyakov [ + – ] Микита Пресняков і його дружина Альона Краснова Фото: Instagram npresnyakov

Микита розповів, що лікарі виявили в нього поліпи жовчного міхура. Це доброякісні пухлини, що походять з жовчноміхурового епітелію. Виявити їх можна тільки на УЗД, і захворювання найчастіше протікає безсимптомно.

Микита Пресняков — це син співака Володимира Преснякова і співачки Крістіни Орбакайте, дочки Алли Пугачової.

[ + – ] Микита Пресняков з батьком, Володимиром Пресняковим Фото: Instagram npresnyakov [ + – ] Микита Пресняков з дружиною і матір'ю, Христиною Орбакайте Фото: Instagram npresnyakov

21 жовтня 2014 року Микита на церемонії нагородження "Прорив року-2014" за версією журналу MODA topical отримав нагороду в номінації "Дебют". У 2015 році заспівав дуетом разом з Володимиром Пресняковим-молодшим.

27 липня 2017 Микита одружився з блогеркою Альоною Красновою, з якою був знайомий з дитинства. Дачі їхніх батьків поруч.