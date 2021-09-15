Появились новые снимки со съемок сериала "Дом дракона"
На них можно увидеть сцену высадки и загадочных злодеев в масках, которые пытают людей на берегу
В британском графстве Корнуолл после двухдневного перерыва возобновились съемки приквела к культовому сериалу "Игра престолов" под названием "Дом дракона". Об этом пишет Cornwall Live.
Действие приквела будет происходить за 300 лет до событий описанных в "Игре престолов" и расскажет историю так называемого "Танца драконов", когда Рейнира и Эйгон Таргариены, наследники Железного Трона, будут бороться за престол.
В основу сериала легла книга Джорджа Мартина под названием "Пламя и кровь". Уже известно, что главные роли в приквеле исполнят Эмма ДʼАрси и Мэт Смит.
Впрочем, о том, что происходит на фотографиях со съемочной площадки, пока понять невозможно. На них можно увидеть солдат, некую сцену на морском берегу и загадочного злодея в маске, что пытает пленников.
На пляже уже развернули целый палаточный городок, а в местных пабликах появились снимки декораций. Судя по всему, сериал выйдет не менее впечатляющим, чем предыдущий хит НВО.
Понаблюдать за съемками собрались десятки местных жителей.
Впрочем, два последних романа из серии "Игра престолов" так и не дописаны, а Мартин не дает никаких гарантий, что закончит хотя бы один из них к 2022 году.
Тем временем НВО собирается снять сразу несколько сериалов по этой вселенной. Кроме "Дома дракона" в работу собираются запустить серию "Повестей о Дунке и Эгге".