Появились новые снимки со съемок сериала "Дом дракона"

На них можно увидеть сцену высадки и загадочных злодеев в масках, которые пытают людей на берегу

В британском графстве Корнуолл после двухдневного перерыва возобновились съемки приквела к культовому сериалу "Игра престолов" под названием "Дом дракона". Об этом пишет Cornwall Live.

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Действие приквела будет происходить за 300 лет до событий описанных в "Игре престолов" и расскажет историю так называемого "Танца драконов", когда Рейнира и Эйгон Таргариены, наследники Железного Трона, будут бороться за престол.

Фото: Cornwall Live

[ + – ] Новые фотографии со съемок "Дома дракона" Фото: Cornwall Live

В основу сериала легла книга Джорджа Мартина под названием "Пламя и кровь". Уже известно, что главные роли в приквеле исполнят Эмма ДʼАрси и Мэт Смит.

Впрочем, о том, что происходит на фотографиях со съемочной площадки, пока понять невозможно. На них можно увидеть солдат, некую сцену на морском берегу и загадочного злодея в маске, что пытает пленников.

Фото: Splash News

[ + – ] Новые фотографии со съемок "Дома дракона" Фото: Splash News

На пляже уже развернули целый палаточный городок, а в местных пабликах появились снимки декораций. Судя по всему, сериал выйдет не менее впечатляющим, чем предыдущий хит НВО.

Фото: Cornwall Live

[ + – ] Новые фотографии со съемок "Дома дракона" Фото: Cornwall Live

Понаблюдать за съемками собрались десятки местных жителей.

Фото: Cornwall Live

Фото: Cornwall Live

[ + – ] Новые фотографии со съемок "Дома дракона" Фото: Cornwall Live

Впрочем, два последних романа из серии "Игра престолов" так и не дописаны, а Мартин не дает никаких гарантий, что закончит хотя бы один из них к 2022 году.

Тем временем НВО собирается снять сразу несколько сериалов по этой вселенной. Кроме "Дома дракона" в работу собираются запустить серию "Повестей о Дунке и Эгге".