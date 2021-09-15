З'явилися нові знімки зі зйомок серіалу "Будинок дракона"

На них можна побачити сцену висадки і загадкових лиходіїв у масках, які катують людей на березі.

У британському графстві Корнуолл після дводенної перерви поновилися зйомки приквела до культового серіалу "Гра престолів" під назвою "Будинок дракона". Про це пише Cornwall Live.

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Дія приквела відбуватиметься за 300 років до подій описаних у "Грі престолів" і розповість історію так званого "Танцю драконів", коли Рейнір та Ейгон Таргарієн, спадкоємці Залізного Трону, будуть боротися за престол.

Фото: Cornwall Live

[ + – ] Нові фотографії зі зйомок "Будинку дракона" Фото: Cornwall Live

В основу серіалу лягла книга Джорджа Мартіна під назвою "Полум'я і кров". Уже відомо, що головні ролі в приквелі виконають Емма Д'Арсі та Метт Сміт.

Утім, про те, що відбувається на фотографіях зі знімального майданчика, поки зрозуміти неможливо. На них можна побачити солдатів, якусь сцену на морському березі та загадкового лиходія в масці, який катує полонених.

Фото: Splash News

[ + – ] Нові фотографії зі зйомок "Будинку дракона" Фото: Splash News

На пляжі вже розгорнули ціле наметове містечко, а в місцевих пабліках з'явилися знімки декорацій. Судячи з усього, серіал вийде не менше разючим, ніж попередній хіт НВО.

Фото: Cornwall Live

[ + – ] Нові фотографії зі зйомок "Будинку дракона" Фото: Cornwall Live

Поспостерігати за зйомками зібралися десятки місцевих жителів.

Фото: Cornwall Live

Фото: Cornwall Live

[ + – ] Нові фотографії зі зйомок "Будинку дракона" Фото: Cornwall Live

Утім, два останні романи із серії "Гра престолів" так і не дописані, а Мартін не дає жодних гарантій, що закінчить хоча б один із них до 2022 року.

Тим часом НВО збирається зняти відразу кілька серіалів за цим всесвітом. Крім "Будинка дракона" в роботу збираються запустити серію "Повістей про Дунке й Егге".