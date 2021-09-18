Мех и лак: самые популярные тренды обуви на осень 2021

Уже совсем скоро похолодает и модницам стоит сменить босоножки и легкие туфли на что-то более солидное. Мы подскажем, что будет в тренде

Почти весь 2020-й мы провели на карантине, не имея возможности выйти "в люди". Однако в этом году ситуация изменилась и причин принарядиться все больше. Осень – прекрасное время для того, чтобы, спрятав летний гардероб, нарядится в тренчи, пиджаки и пальто. А ко всему этому требуется стильная обувь.

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Дизайнеры охотно подстраиваются под современные реалии и решают выбрать ключевым трендом сезона комфорт — если каблук, то удобный и устойчивый, если нарядная обувь, то такая, что пригодится и потом. Не обошлось без внезапных трендов – например, многие дизайнеры настаивают, что в этом сезоне в моде будут клоги. Фокус собрал все ключевые тенденции сезона осень 2021.

Сапоги-казаки

[ + – ] Сапоги-казаки снова в моде Фото: Vogue

Эти сапоги идеально подходят под романтические платья, расклешенные джинсы, что вернулись в моду, шорты и мини-юбки. Высоту голенища каждый выбирает сам, но дизайнеры рекомендуют умеренную А расцветку – какую каждая модница пожелает.

Лаковая обувь

[ + – ] Лаковая обувь - непрактично, но стильно Фото: Vogue

Возможно, это не совсем практично, но зато ярко и нарядно. Стилисты не рекомендуют останавливаться на классическом черном, а напротив – рекомендуют сочетать блеск и цвет.

Квадратный мыс

[ + – ] Квадратный мыс - привет из 1990-х Фото: Vogue

В последних коллекциях дизайнеры сошлись в одном: квадратный мыс возвращается. Фасон был моден в 1990-х, но теперь квадратную форму обрели сапоги и ботинки. К такой обуви подойдет лаконичный наряд с минимумом деталей.

Высокие ботинки с резинкой сбоку

[ + – ] Высокие ботинки с резинкой сбоку - практично и красиво Фото: Vogue

Самые актуальные ботинки сезона — высокие, "глухие" и с резинкой сбоку. Но с цветом экспериментировать допускается – кроме классических черных и коричневых дизайнеры рекомендуют неожиданные розовые и белоснежные.

Лоферы на каблуке

[ + – ] Лоферы на устойчивом каблуке Фото: Vogue

Лоферы задумывались как обувь без каблука, но осенью 2021 они становятся все выше. Однако есть условие: каблук должен быть устойчивым. Сочетать нарочито грубую и фактурную обувь стилисты рекомендуют с плотными колготками и носками, плиссированными юбками миди или брючными костюмами в стиле 1970-х.

Клоги

[ + – ] Клоги - актуально и осенью Фото: Vogue

Самый неожиданный тренд сезона осень 2021. Казалось, клоги должны остаться в коробке до весны, но дизайнеры против. Считают, что клоги вполне достойны того, чтобы "выгуливать" их осенью. Просто стоит подобрать меховые клоги, например из мягкой овчины, или носить их на плотный носок. Носки в тренды осенью 2021-го.

Меховая обувь

[ + – ] Меховые ботинки - когда осень становится слишком холодной Фото: Vogue

Если осень будет холодной, то дизайнеры подготовились. В этом сезоне в моде мех. Пушистый, гладкий, искусственный и натуральный, допускается даже цветной мех. Главное, чтобы такая обувь была, ведь это тренд сезона. Стилисты рекомендуют обратить внимание на унты и вариации на тему лыжных ботинок. Унты отлично смотрятся с пуховиками оверсайз.