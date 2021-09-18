Хутро та лак: найпопулярніші тренди взуття на осінь 2021

Уже зовсім скоро похолодає і модницям варто змінити босоніжки і легкі туфлі на щось більш солідне. Ми підкажемо, що буде в тренді.

Майже весь 2020-й ми провели на карантині, не маючи можливості вийти "в люди". Однак цьогоріч ситуація змінилася і причин причепуритися все більше. Осінь — прекрасна пора для того, щоб, сховавши літній гардероб, одягти тренчі, піджаки і пальта. А до всього цього потрібне стильне взуття.

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Дизайнери охоче підлаштовуються під сучасні реалії і вирішують обрати ключовим трендом сезону комфорт — якщо каблук, то зручний і стійкий, якщо святкове взуття, то таке, що стане в нагоді й потім. Не обійшлося без раптових трендів — наприклад, більшість дизайнерів наполягають, що в цьому сезоні в моді будуть клоги. Фокус зібрав усі ключові тенденції сезону осінь 2021.

Чоботи-козаки

[ + – ] Чоботи-козаки знову в моді Фото: Vogue

Ці чоботи ідеально підходять під романтичні сукні, розкльошені джинси, що повернулися в моду, шорти та мініспідниці. Висоту халяви кожен вибирає сам, але дизайнери рекомендують помірне А забарвлення — яку кожна модниця захоче.

Лакове взуття

[ + – ] Лакове взуття — непрактичне, але стильне Фото: Vogue

Можливо, це не зовсім практично, але зате яскраво та нарядно. Стилісти не рекомендують зупинятися на класичному чорному, а навпаки — рекомендують поєднувати блиск і колір.

Квадратний мис

[ + – ] Квадратний мис — привіт із 1990-х Фото: Vogue

В останніх колекціях дизайнери зійшлися в одному: квадратний мис повертається. Фасон був модний у 1990-х, але тепер квадратну форму знайшли чоботи і черевики. До такого взуття підійде лаконічний наряд із мінімумом деталей.

Високі черевики з резинкою збоку

[ + – ] Високі черевики з резинкою збоку — практично і красиво Фото: Vogue

Найактуальніші черевики сезону — високі, "глухі" та з резинкою збоку. Але з кольором експериментувати допускається — крім класичних чорних і коричневих дизайнери рекомендують несподівані рожеві та білосніжні.

Лофери на підборах

[ + – ] Лофери на стійкому каблуці Фото: Vogue

Лофери замислювалися як взуття без каблука, але восени 2021 вони стають все вищі. Однак є умова: каблук повинен бути стійким. Поєднувати нарочито грубе та фактурне взуття стилісти рекомендують зі щільними панчохами і шкарпетками, плісированими спідницями міді або брючними костюмами в стилі 1970-х.

Клоги

[ + – ] Клоги — актуально й восени Фото: Vogue

Найнесподіваніший тренд сезону осінь 2021. Здавалося, клоги повинні залишитися в коробці до весни, але дизайнери проти. Вважають, що клоги цілком гідні того, щоб "вигулювати" їх восени. Просто варто підібрати хутряні клоги, наприклад із м'якої овчини, або носити їх на щільний носок. Шкарпетки в тренді осені 2021-го.

Хутряне взуття

[ + – ] Хутряні черевики — коли осінь стає дуже холодною Фото: Vogue

Якщо осінь буде холодною, то дизайнери підготувалися. У цьому сезоні в моді хутро. Пухнасте, гладке, штучне і натуральне, допускається навіть кольорове хутро. Головне, щоб таке взуття було, адже це тренд сезону. Стилісти рекомендують звернути увагу на унти та варіації на тему лижних черевиків. Унти відмінно виглядають з пуховиками оверсайз.