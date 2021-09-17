Женился друг принца Гарри и самый завидный холостяк Великобритании

Герцог Роксбургский, наследник 100-миллионного состояния узаконил отношения со своей девушкой Аннабель Грин

В родовом поместье замок Флорс сыграл скромную свадьбу друг и сослуживец принца Гарри, а также самый завидный и богатый холостяк Великобритании. 40-летний Чарльз Иннс-Кер, 11-й герцог Роксбург, сочетался браком с Аннабель Грин, падчерицей известного бизнесмена Патрика Квирка. Об этом пишет Tatler.

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Пара познакомилась год назад, а в начале 2021-го обручилась. Для 31-летней Аннабель – это первый брак, а вот герцог может похвастаться весьма бурным прошлым. В 2011 году он женился на дочери лорда Бивербрука Шарлотте Эйткен, с которой встречался шесть лет. Но вскоре пара развелась.

[ + – ] Чарльз Иннс-Кер, 11-й герцог Роксбург и Аннабель Грин Фото: Instagram floorscastle [ + – ] Чарльз Иннс-Кер, 11-й герцог Роксбург и Аннабель Грин Фото: Instagram floorscastle

Также у него есть общая дочь с Моварид Сахафи, иранской дизайнершей. Аннабель дружит с Моварид, но та утверждает, что очень рада за подругу и своего бывшего бойфренда.

"Я знаю ее 15 лет. Я знала ее до того, как познакомилась с ним. Я очень рада, что они поженились. Я бы сама не сделала лучший выбор. Энни – невероятная", — сообщила Моварид.

[ + – ] Чарльз Иннс-Кер, 11-й герцог Роксбург и Аннабель Грин Фото: Instagram floorscastle

К слову, Аннабель, которая выросла в Южной Африке и училась на эрготерапевта, еще и очень богата. Ее отчим, Патрик Квирк, является одним из самых богатых бизнесменов ЮАР и занимается горнодобывающей промышленностью.

А герцог Роксбургский унаследовал свой титул и состояние после смерти отца. Теперь ему принадлежит ряд объектов исторической недвижимости, в том числе и шотландский замок Флерс, которым семья владеет с 18 века. Он служил вместе с принцем Гарри в Афганистане и называл себя его другом. "Я был его непосредственным начальником. Гарри был очень хорошим офицером, все солдаты в его подчинении действительно восхищались им", — рассказывал герцог в интервью семь лет назад. К слову, сейчас герцог владеет компанией, которая помогает находить работу ветеранам.

Свадьба, по информации инсайдеров, была скромной, насколько возможно сыграть скромную свадьбу в роскошном имении.

Фото: Instagram floorscastle

[ + – ] Замок Флорс, родовое гнездо Чарльза Иннс-Кер Фото: Instagram floorscastle

Замок Флорс с 1977 года открыт для туристов, но ради такого события закрыл двери. Имение, к слову, также знаменито. Здесь снимали фильмы про Тарзана и британские сериалы.