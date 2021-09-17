Одружився друг принца Гаррі та найзавидніший холостяк Великобританії

Герцог Роксбурзький, спадкоємець 100-мільйонного статку узаконив стосунки зі своєю дівчиною Аннабель Грін.

У родовому маєтку замок Флорс зіграв скромне весілля друг і товариш по службі принца Гаррі, а також найбільш завидний і багатий холостяк Великобританії. 40-річний Чарльз Іннс-Кер, 11-й герцог Роксбург, вступив у шлюб з Аннабель Грін, падчеркою відомого бізнесмена Патріка Квірка. Про це пише Tatler.

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Пара познайомилася рік тому, а на початку 2021-го побралася. Для 31-річної Аннабель — це перший шлюб, а ось герцог може похвалитися досить бурхливим минулим. У 2011 році він одружився з дочкою лорда Бівербрука Шарлоттою Ейткен, з якою зустрічався шість років. Але незабаром пара розлучилася.

[ + – ] Чарльз Іннс-Кер, 11-й герцог Роксбург та Аннабель Грін Фото: Instagram floorscastle [ + – ] Чарльз Іннс-Кер, 11-й герцог Роксбург та Аннабель Грін Фото: Instagram floorscastle

Також у нього є спільна дочка з Моварід Сахаф, іранською дизайнеркою. Аннабель дружить з Моварід, але та стверджує, що дуже рада за подругу і свого колишнього бойфренда.

"Я знаю її 15 років. Я знала її до того, як познайомилася з ним. Я дуже рада, що вони одружилися. Я б сама не зробила найкращий вибір. Енні — неймовірна", — повідомила Моварід.

[ + – ] Чарльз Іннс-Кер, 11-й герцог Роксбург та Аннабель Грін Фото: Instagram floorscastle

До речі, Аннабель, яка виросла в Південній Африці та навчалася на ерготерапевта, ще й дуже багата. Її вітчим, Патрік Квірк, є одним із найбагатших бізнесменів ПАР і займається гірничодобувною промисловістю.

А герцог Роксбурзький успадкував свій титул і статки після смерті батька. Тепер йому належить низка об'єктів історичної нерухомості, зокрема і шотландський замок Флерс, яким сім'я володіє з 18 століття. Він служив разом із принцом Гаррі в Афганістані та називав себе його другом. "Я був його безпосереднім начальником. Гаррі був дуже хорошим офіцером, усі солдати в його підпорядкуванні дійсно захоплювалися ним", — розповідав герцог в інтерв'ю сім років тому. До речі, зараз герцог володіє компанією, яка допомагає знаходити роботу ветеранам.

Весілля, за інформацією інсайдерів, було скромним, наскільки можливо зіграти скромне весілля в розкішному маєтку.

Фото: Instagram floorscastle

[ + – ] Замок Флорс, родове гніздо Чарльза Іннс-Кер Фото: Instagram floorscastle

Замок Флорс із 1977 року відкритий для туристів, але заради такої події закрив двері. Маєток, до речі, також відомий. Тут знімали фільми про Тарзана і британські серіали.