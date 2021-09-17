Графиня Уэссекская стала терять память из-за менопаузы

Жена принца Эдварда поговорила с профессорами и призналась, что менопауза повлияла на ее самочувствие

Софи Уэссекская, жена младшего сына королевы Елизаветы, принца Эдварда, приняла участие в онлайн-мероприятии, посвященном женскому здоровью. И на своем примере рассказала, как менопауза влияет на женщин. Об этом пишет Hello Magazine.

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Невестка Елизаветы II и профессор Лесли Риган обсудили менструацию, беременность и климакс. 56-летняя Софи призналась, что климакс повлиял на самочувствие и ухудшил ее память.

"Вы внезапно не можете вспомнить, о чем, черт возьми, говорили. И вы стоите там и думаете: "Подождите, я считала себя умной, что со мной не так". Это похоже на то, если бы кто-то вынул ваш мозг на какое-то время, а потом снова вставил его обратно, а вы в этот момент пытаетесь собрать его по кусочкам", — рассказала Софи Уэссекска и отметила, что менопауза не должна быть табуированной темой.

"На самом деле мы должны радоваться, что у нас больше не будет менструаций. Менопауза должна быть как освобождение, но это не так", — сообщила графиня Уэссекская. Она сказала, что эту тему должны обсуждать в школе и готовить девушек к тому, что их ждет.

"Говоря об образовании: что нам рассказывают? Что менструация начнется и закончится? Мы не хотим говорить об этом, пока молоды, и рожаем детей, а потом удивляемся наступившим переменам", — резюмировала Софи.

Напомним, Софи и принц Эдвард поженились в 1999 году. У пары двое детей — Луиза Виндзор и Джеймс, виконт Северн.