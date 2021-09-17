Графиня Вессекська стала втрачати пам'ять через менопаузу

Дружина принца Едварда поговорила з професорами і зізналася, що менопауза вплинула на її самопочуття

Софі Вессекська, дружина молодшого сина королеви Єлизавети, принца Едварда, взяла участь в онлайн-заході, присвяченому жіночому здоров'ю. І на своєму прикладі розповіла, як менопауза впливає на жінок. Про це пише Hello Magazine.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Невістка Єлизавети II і професорка Леслі Ріган обговорили менструацію, вагітність і клімакс. 56-річна Софі зізналася, що клімакс вплинув на самопочуття і погіршив її пам'ять.

"Ви раптово не можете згадати, про що, чорт візьми, говорили. І ви стоїте там і думаєте: "Зачекайте, я вважала себе розумною, що зі мною не так". Це схоже на те, якби хтось вийняв ваш мозок на якийсь час, а потім знову вставив його назад, а ви в цей момент намагаєтеся зібрати його по шматочках", — розповіла Софі Вессекська і зазначила, що менопауза не повинна бути табуйованою темою.

"Насправді ми повинні радіти, що в нас більше не буде менструацій. Менопауза повинна бути як звільнення, але це не так", — повідомила графиня Вессекська. Вона сказала, що цю тему повинні обговорювати в школі і готувати дівчат до того, що їх чекає.

"Говорячи про освіту: що нам розповідають? Що менструація почнеться і закінчиться? Ми не хочемо говорити про це, поки молоді, і народжуємо дітей, а потім дивуємося, що настали зміни", — резюмувала Софі.

Нагадаємо, Софі та принц Едвард одружилися в 1999 році. У пари двоє дітей — Луїза Віндзор і Джеймс, віконт Северн.