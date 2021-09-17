Тренды осени 2021. Как выглядят самые модные плащи сезона

Осенняя погода, которая приходит на смену бабьему лету напоминает, что пришло время выбрать плащ

Плащ — одна из немногих единиц одежды, которая удачно создает женственные образы, наряду со способностью сочетаться с футуристичностью и даже экстравагантностью. В этот раз дизайнеры многократно обыграли варианты фактур, силуэтов и длины плащей. Конечно же, классические "макинтоши" из моды не вышли и до сих пор остаются в топе модных плащей сезона.

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Плащ с капюшоном

[ + – ] Плащ с капюшоном идеально вписывается в образы в стиле кэжуал

Казалось бы, классический плащ не может прижиться в таком нынче популярном стиле, как кэжуал. Но европейские модники нашли способ применить плащ в повседневных образах, создавая многослойные варианты аутфитов. Так, в осенних каталогах одежды и на снимках модного стритстайла мы часто видим плащи, надетые на свитшот с капюшоном или просто классический плащ, к которому пришит капюшон. Словом, это одно из самых модных и популярных способов носить плащ осенью 2021 года. Сочетайте — и не прогадаете!

Плащ оверсайз

[ + – ] Плах оверсайз отлично сочетается с другими единицами одежды оверсайз

В первую очередь, плащ оверсайз характеризуется бесформенностью и объемом. Силуэт обрисовывается очень номинально поясом, при этом длина такой единицы одежды часто доходит до щиколотки. Такой вариант плаща отлично сочетается с брюками-кюлотами или макси юбкой. Кроме того, плащ оверсайз эффектно сочетается с другими единицами одежды оверсайз — джемпером и рубашкой. Такой силуэт плаща одинаково удачно комбинируется как с классической обувью на каблуках, так и с кедами или кроссовками для создания кэжуал-образа.

Прозрачный дождевик

[ + – ] Прозрачный плащ или дождевик стал частью модного мейнстрима осенью 2021

Идеи прозрачной одежды часто обыгрываются модными домами. В этом сезоне тенденция коснулась верхней одежды на осень — плащей и тренчей. Эффектности моделям добавляют нарочито плотные и очевидные швы, а также, использование различных матовых и полупрозрачных декоративных элементов. Для всех, кто желает быть заметным наступившей осенью — следует приобрести именно прозрачный плащ.

Джинсовый плащ

[ + – ] Деним успешно добрался и до верхней одежды

В этот раз деним успешно добрался и до верхней одежды. Правда минувшей зимой из денима создавали куртки-авиаторы и пуховики, а наступившей осенью мы видим, что джинсовые плащи оказались фаворитами трендсеттеров. Неудивительно: они идеально дополняют образы в стиле кэжуал и, в зависимости от модели, эффектно выглядят как с джинсами, так и с классическим костюмом или романтическим решением.

Бежевый плащ

[ + – ] Бессмертная классика, как всегда, актуальна

Этот тренд плащей держится в топе тенденций уже несколько сезонов подряд и не собирается сдавать позиции. Бежевый плащ идеально сочетается с голубыми и синими джинсами. Впрочем, этот универсальный оттенок для плаща сделает единицу одежды по истине незаменимой на осень. Причем, мы уже смогли убедиться, что бежевый плащ — покупка не на один сезон и следующей осень вы сможете на него рассчитывать.

Плащ в клетку

[ + – ] Плащ в клетку - дань моде на клетку и, в частности, на шотландку

А вот это новенькое приобретение для ключевых трендов гардероба. Клетка в этом сезоне осень 2021 настолько популярна, что она не смогла обойти внимание и плащи. Причем актуальна клетка в любых вариациях — от классической черно-белой до шотландки. Последняя, к слову, побила мыслимые рекорды популярности. Если у вас нет единиц одежды из шотландки осенью 2021 вам стоит ее приобрести, следом за главными героями стритстайла планеты.