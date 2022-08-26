Тренди осені 2022. Як виглядають наймодніші плащі сезону

Осіння погода, яка приходить на зміну бабиному літу нагадує, що настав час обрати плащ

Плащ — одна з небагатьох одиниць одягу, яка вдало створює жіночні образи, поряд зі здатністю поєднуватися з футуристичністю та навіть екстравагантністю. На цей раз дизайнери багато разів обіграли варіанти фактур, силуетів та довжини плащів. Звичайно ж, класичні "макінтоші" з моди не вийшли і досі залишаються у топі модних плащів сезону.

Плащ із капюшоном

[ + – ] Плащ із капюшоном ідеально вписується в образи у стилі кежуал

Здавалося б, класичний плащ не може прижитися у такому нині популярному стилі, як кежуал. Але європейські модники знайшли спосіб застосувати плащ у повсякденних образах, створюючи багатошарові варіанти аутфітів. Так, в осінніх каталогах одягу та на знімках модного стрітстайлу ми часто бачимо плащі, одягнені на світшот з капюшоном або просто класичний плащ, до якого пришитий капюшон. Словом, це один із наймодніших та найпопулярніших способів носити плащ восени 2022 року. Поєднуйте — і не помилитеся!

Плащ оверсайз

[ + – ] Плах оверсайз відмінно поєднується з іншими одиницями одягу оверсайз

Насамперед плащ оверсайз характеризується безформністю та обсягом. Силует описується дуже номінально поясом, однак довжина такої одиниці одягу часто доходить до щиколотки. Такий варіант плаща відмінно поєднується із брюками-кюлотами або максіспідницею. Крім того, плащ оверсайз ефектно поєднується з іншими одиницями одягу оверсайз — джемпером та сорочкою. Такий силует плаща однаково вдало комбінується як із класичним взуттям на підборах, так і з кедами чи кросівками для створення кежуал-образу.

Прозорий дощовик

[ + – ] Прозорий плащ або дощовик став частиною модного мейнстриму восени 2021 року

Ідеї прозорого одягу часто обігрують модні доми. Цього сезону тенденція торкнулася верхнього одягу на осінь — плащів та тренчів. Ефектності моделям додають навмисне щільні та очевидні шви, а також використання різних матових та напівпрозорих декоративних елементів. Для всіх, хто бажає бути помітним восени, що настала, слід придбати саме прозорий плащ.

Джинсовий плащ

[ + – ] Денім успішно дістався і до верхнього одягу

На цей раз денім успішно дістався і до верхнього одягу. Правда минулої зими з деніму створювали куртки-авіатори і пуховики, а восени ми бачимо, що джинсові плащі виявилися фаворитами трендсеттерів. Не дивно: вони ідеально доповнюють образи в стилі кежуал і, залежно від моделі, виглядають ефектно як з джинсами, так і з класичним костюмом або романтичним рішенням.

Бежевий плащ

[ + – ] Безсмертна класика, як завжди, актуальна

Цей тренд плащів тримається у топі тенденцій вже кілька сезонів поспіль і не збирається здавати позиції. Бежевий плащ ідеально поєднується з блакитними та синіми джинсами. Втім, цей універсальний відтінок для плаща зробить одиницю одягу насправді незамінною на осінь. Причому ми вже змогли переконатися, що бежевий плащ — покупка не на один сезон і наступної осені ви зможете на нього розраховувати.

Плащ у клітинку

[ + – ] Плащ у клітинку — данина моді на кинлітку і, зокрема, на шотландку

А ось це нове придбання для ключових трендів гардероба. Клітинка цього сезону осінь 2022 настільки популярна, що вона не змогла обійти увагу і плащі. Причому актуальна клітинка у будь-яких варіаціях — від класичної чорно-білої до шотландки. Остання, до речі, побила можливі рекорди популярності. Якщо у вас немає одиниць одягу з шотландки восени 2022 вам варто її придбати, слідом за головними героями стрітстайлу планети.