Тренди осені 2022. Як виглядають наймодніші плащі сезону
Осіння погода, яка приходить на зміну бабиному літу нагадує, що настав час обрати плащ
Плащ — одна з небагатьох одиниць одягу, яка вдало створює жіночні образи, поряд зі здатністю поєднуватися з футуристичністю та навіть екстравагантністю. На цей раз дизайнери багато разів обіграли варіанти фактур, силуетів та довжини плащів. Звичайно ж, класичні "макінтоші" з моди не вийшли і досі залишаються у топі модних плащів сезону.
Плащ із капюшоном
Здавалося б, класичний плащ не може прижитися у такому нині популярному стилі, як кежуал. Але європейські модники знайшли спосіб застосувати плащ у повсякденних образах, створюючи багатошарові варіанти аутфітів. Так, в осінніх каталогах одягу та на знімках модного стрітстайлу ми часто бачимо плащі, одягнені на світшот з капюшоном або просто класичний плащ, до якого пришитий капюшон. Словом, це один із наймодніших та найпопулярніших способів носити плащ восени 2022 року. Поєднуйте — і не помилитеся!
Плащ оверсайз
Насамперед плащ оверсайз характеризується безформністю та обсягом. Силует описується дуже номінально поясом, однак довжина такої одиниці одягу часто доходить до щиколотки. Такий варіант плаща відмінно поєднується із брюками-кюлотами або максіспідницею. Крім того, плащ оверсайз ефектно поєднується з іншими одиницями одягу оверсайз — джемпером та сорочкою. Такий силует плаща однаково вдало комбінується як із класичним взуттям на підборах, так і з кедами чи кросівками для створення кежуал-образу.
Прозорий дощовик
Ідеї прозорого одягу часто обігрують модні доми. Цього сезону тенденція торкнулася верхнього одягу на осінь — плащів та тренчів. Ефектності моделям додають навмисне щільні та очевидні шви, а також використання різних матових та напівпрозорих декоративних елементів. Для всіх, хто бажає бути помітним восени, що настала, слід придбати саме прозорий плащ.
Джинсовий плащ
На цей раз денім успішно дістався і до верхнього одягу. Правда минулої зими з деніму створювали куртки-авіатори і пуховики, а восени ми бачимо, що джинсові плащі виявилися фаворитами трендсеттерів. Не дивно: вони ідеально доповнюють образи в стилі кежуал і, залежно від моделі, виглядають ефектно як з джинсами, так і з класичним костюмом або романтичним рішенням.
Бежевий плащ
Цей тренд плащів тримається у топі тенденцій вже кілька сезонів поспіль і не збирається здавати позиції. Бежевий плащ ідеально поєднується з блакитними та синіми джинсами. Втім, цей універсальний відтінок для плаща зробить одиницю одягу насправді незамінною на осінь. Причому ми вже змогли переконатися, що бежевий плащ — покупка не на один сезон і наступної осені ви зможете на нього розраховувати.
Плащ у клітинку
А ось це нове придбання для ключових трендів гардероба. Клітинка цього сезону осінь 2022 настільки популярна, що вона не змогла обійти увагу і плащі. Причому актуальна клітинка у будь-яких варіаціях — від класичної чорно-білої до шотландки. Остання, до речі, побила можливі рекорди популярності. Якщо у вас немає одиниць одягу з шотландки восени 2022 вам варто її придбати, слідом за головними героями стрітстайлу планети.