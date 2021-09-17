Появился первый трейлер нового фильма Гильермо дель Торо "Аллея кошмаров"

Главные роли в фильме исполняют Брэдли Купер и Кейт Бланшетт

В Сети появился первый трейлер грядущего триллера в стиле нуар режиссера Гильермо дель Торо под названием "Аллея кошмаров". Об этом пишет The Verge.

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Фильм снят по роману Уильяма Линдси Грэшема. События разворачиваются в 40-х годах. Мошенник выдает себя за медиума, обманывая людей на ярмарках. Однажды, он выбирает себе в жертву миллионера, но терпит поражение.

[ + – ] Трейлер фильма "Аллея кошмаров"

Герой Купера знакомится с женщиной-психиатром, роль которой исполняет Кейт Бланшетт, и она поднимает его способности на небывалый уровень.

Режиссер надеется передать всю мистическую атмосферу, в которую погружается читатель оригинального произведения.

Роли в фильме также исполняют Виллем Дефо, Руни Мара, Тони Колетт и любимый актер Гильермо – Рон Перлман. Ранее он уже неоднократно сотрудничал с режиссером – играл Хеллбоя в двух фильмах.

Премьера драмы с элементами триллера и детектива назначена на 3 декабря 2021 года.