З'явився перший трейлер нового фільму Гільєрмо дель Торо "Алея кошмарів"
Головні ролі у фільмі виконують Бредлі Купер і Кейт Бланшетт
У мережі з'явився перший трейлер майбутнього трилера в стилі нуар режисера Гільєрмо дель Торо під назвою "Алея кошмарів". Про це пише The Verge.
Фільм знятий за романом Вільяма Ліндсі Грешема. Події розгортаються в 40-х роках. Шахрай видає себе за медіума, обманюючи людей на ярмарках. Одного разу він вибирає собі в жертву мільйонера, але зазнає поразки.
Герой Купера знайомиться з жінкою-психіатром, роль якої виконує Кейт Бланшетт, і вона піднімає його здатності на небувалий рівень.
Режисер сподівається передати всю містичну атмосферу, в яку занурюється читач оригінального твору.
Ролі у фільмі також виконують Віллем Дефо, Руні Мара, Тоні Колетт і улюблений актор Гільєрмо — Рон Перлман. Раніше він вже неодноразово співпрацював з режисером — грав Хеллбоя в двох фільмах.
Прем'єра драми з елементами трилера й детектива призначена на 3 грудня 2021 року.