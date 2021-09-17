Джоли хочет обсудить с членами Конгресса действие закона о насилии в отношении женщин

Анджелина Джоли посетила Белый дом во время визита в Вашингтон. 46-летняя актриса хорошо известна своей общественной и благотворительной деятельностью. Она принимает участие в миссиях ООН в качестве посла доброй воли, занимается проблемами беженцев и экологическими проектами. А сейчас Джоли прибыла в Вашингтон с важной миссией. Об этом пишет People.

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В Белом доме актриса и режиссер планирует обсудить с членами Конгресса и членами администрации президента Джо Байдена действие закона о насилии в отношении женщин.

[ + – ] Анджелина Джоли в Белом доме Фото: Getty Images

Но пока встреча не состоялась, она уже успела пообщаться с гимнастками сборной США, которые вчера давали показания перед Судебным комитетом Сената на Капитолийском холме. Девушки давали показания в деле о домогательствах со стороны бывшего врача сборной Ларри Нассара и о халатности ФБР в этом деле. Оказалось, что хоть жалобы были поданы еще в 2015 году, но их до сих пор не рассмотрели надлежащим образом.

[ + – ] Анджелина Джоли с гимнастками Фото: Instagram angelinajolie

Ранее актриса поблагодарила офицеров полиции, защищавших Капитолий в ходе беспорядков 6 января.

Джоли уже успела пообщаться с журналистами и сообщить, что она в Вашингтоне ради утверждения закона о насилии в отношении женщин, который был принят при Клинтоне.

"Что ж, у меня были хорошие двухпартийные встречи, и это обнадеживает. Проблема будет решена, если вы посмотрите на это как на здоровые семьи и инвестируете в это", — сказала Джоли журналистам.

Она уже успела провести встречи с пресс-секретарем Белого дома Джен Псаки, директором по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд и Джен Кляйн, сопредседателем Совета по гендерной политике.

Напомним, закон о насилии в отношении женщин, о котором идет речь, предусматривает программы поддержки в случае насилия в семье, насилия на свиданиях, а также преследования, но срок его действия истек более двух лет назад. Палата представителей проголосовала за повторную ратификацию этого закона в марте, но Сенат этого не сделал.