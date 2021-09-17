Джолі хоче обговорити з членами Конгресу дію закону про насильство проти жінок

Анджеліна Джолі відвідала Білий дім під час візиту до Вашингтона. 46-річна актриса добре відома своєю громадською та благодійною діяльністю. Вона бере участь у місіях ООН у ролі посла доброї волі, займається проблемами біженців та екологічними проектами. А зараз Джолі прибула до Вашингтона з важливою місією. Про це пише People.

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У Білому домі актриса і режисерка планує обговорити з членами Конгресу і членами адміністрації президента Джо Байдена дію закону про насильство проти жінок.

[ + – ] Анджеліна Джолі в Білому домі Фото: Getty Images

Але поки зустріч не відбулася, вона вже встигла поспілкуватися з гімнастками збірної США, які вчора давали свідчення перед Судовим комітетом Сенату на Капітолійському пагорбі. Дівчата давали свідчення у справі про домагання з боку колишнього лікаря збірної Ларрі Нассара і про недбалість ФБР у цій справі. Виявилося, хоч скарги були подані ще у 2015 році, але їх досі не розглянули належним чином.

[ + – ] Анджеліна Джолі з гімнастками Фото: Instagram angelinajolie

Раніше актриса подякувала офіцерам поліції, які захищали Капітолій у ході заворушень 6 січня.

Джолі вже встигла поспілкуватися з журналістами і повідомити, що вона у Вашингтоні задля утвердження закону про насильство проти жінок, який був ухвалений при Клінтоні.

"Що ж, у мене були хороші двопартійні зустрічі, і це обнадіює. Проблема буде вирішена, якщо ви подивитеся на це, як на здорові сім'ї, і інвестуєте в це", — сказала Джолі журналістам.

Вона вже встигла провести зустрічі з прессекретарем Білого дому Дженніфер Псакі, директором з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд і Джен Кляйн, співголовою Ради з гендерної політики.

Нагадаємо, закон про насильство проти жінок, про який мова, передбачає програми підтримки в разі насильства в сім'ї, насильства на побаченнях, а також переслідування, але термін його дії закінчився понад два роки тому. Палата представників проголосувала за повторну ратифікацію цього закону в березні, але Сенат цього не зробив.