Сын Хелены Кристенсен и Нормана Ридуса появился на обложке Vogue Hommes

Мингус Люсьен Ридус дебютировал, как модель

22-летний сын супермодели 1990-х Хелены Кристенсен появился на обложке нового номера глянцевого журнала о мужской моде Vogue Hommes. Фото были опубликованы в Instagram издания.

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Компанию Мингусу Люсьену Ридусу составил Паркер ван Ноорд. Оба молодых человека позируют, положив руки друг другу на плечи.

[ + – ] Люсьен Ридус и Паркер ван Ноорд на обложке Vogue Hommes Фото: https://www.instagram.com/helenachristensen

Главный редактор журнала Оливье Лаланн уже заявил, что темой номера стала "беседа". "на ум приходят и другие слова: диалог, конфронтация, взаимодействие, открытость, сотрудничество, подражание. За последние пятнадцать лет Vogue Hommes взял за основу эти слова. Примиряя прошлое и настоящее, молодость и зрелость, классику и авангард, мужественность и женственность, моду и стиль, идентичность и личность, условность и бунт, мы всегда создаем наш журнал с творчеством в душе", — отметил Лаланн.

[ + – ] Люсьен Ридус в фотосессии для Vogue Hommes Фото: https://www.instagram.com/helenachristensen Фото: https://www.instagram.com/helenachristensen

Люсьен Ридус – сын супермодели Хелены Кристенсен и актера Нормана Ридуса, звезды фильма "Святые из Бундока" и сериала "Ходячие мертвецы". Пара встречалась пять лет, но их отношения свадьбой не закончились.

Сейчас Норман Ридус в отношениях с немецкой актрисой Дианой Крюгер. В 2018 году у них родилась дочь Нова.

Напомним, ранее 52-летня Хелена Кристенсен снялась для рекламной кампании нижнего белья. Пригласил Хелену британский бренд Coco de Mer.