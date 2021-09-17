Сын Хелены Кристенсен и Нормана Ридуса появился на обложке Vogue Hommes
Мингус Люсьен Ридус дебютировал, как модель
22-летний сын супермодели 1990-х Хелены Кристенсен появился на обложке нового номера глянцевого журнала о мужской моде Vogue Hommes. Фото были опубликованы в Instagram издания.
Компанию Мингусу Люсьену Ридусу составил Паркер ван Ноорд. Оба молодых человека позируют, положив руки друг другу на плечи.
Главный редактор журнала Оливье Лаланн уже заявил, что темой номера стала "беседа". "на ум приходят и другие слова: диалог, конфронтация, взаимодействие, открытость, сотрудничество, подражание. За последние пятнадцать лет Vogue Hommes взял за основу эти слова. Примиряя прошлое и настоящее, молодость и зрелость, классику и авангард, мужественность и женственность, моду и стиль, идентичность и личность, условность и бунт, мы всегда создаем наш журнал с творчеством в душе", — отметил Лаланн.
Люсьен Ридус – сын супермодели Хелены Кристенсен и актера Нормана Ридуса, звезды фильма "Святые из Бундока" и сериала "Ходячие мертвецы". Пара встречалась пять лет, но их отношения свадьбой не закончились.
Сейчас Норман Ридус в отношениях с немецкой актрисой Дианой Крюгер. В 2018 году у них родилась дочь Нова.
Напомним, ранее 52-летня Хелена Кристенсен снялась для рекламной кампании нижнего белья. Пригласил Хелену британский бренд Coco de Mer.