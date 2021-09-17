Син Гелени Крістенсен і Нормана Рідуса з'явився на обкладинці Vogue Hommes

Мінгус Люсьєн Рідус дебютував як модель

22-річний син супермоделі 1990-х Гелени Крістенсен з'явився на обкладинці нового номеру глянцевого журналу про чоловічу моду Vogue Hommes. Фото були опубліковані в Instagram видання.

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Компанію Мінгусу Люсьєну Рідусу склав Паркер ван Ноорд. Обидва молодих чоловіки позують, поклавши руки один одному на плечі.

[ + – ] Люсьєн Рідус і Паркер ван Ноорд на обкладинці Vogue Hommes Фото: https://www.instagram.com/helenachristensen

Головний редактор журналу Олів'є Лаланн уже заявив, що темою номеру стала "бесіда". "На думку спадають й інші слова: діалог, конфронтація, взаємодія, відкритість, співпраця, наслідування. За останні п'ятнадцять років Vogue Hommes взяв за основу ці слова. Примиряючи минуле і сьогодення, молодість і зрілість, класику і авангард, мужність і жіночність, моду і стиль, ідентичність і особистість, умовність і бунт, ми завжди створюємо наш журнал з творчістю в душі", — зазначив Лаланн.

[ + – ] Люсьєн Рідус у фотосесії для Vogue Hommes Фото: https://www.instagram.com/helenachristensen Фото: https://www.instagram.com/helenachristensen

Люсьєн Рідус — син супермоделі Гелени Крістенсен і актора Нормана Рідуса, зірки фільму "Святі з нетрів" і серіалу "Ходячі мерці". Пара зустрічалася п'ять років, але їхні стосунки весіллям не закінчилися.

Наразі Норман Рідус у відносинах з німецькою акторкою Діаною Крюгер. У 2018 році в них народилася дочка Нова.

Нагадаємо, раніше 52-річна Гелена Крістенсен знялася для рекламної кампанії спідньої білизни. Запросив Гелену британський бренд Coco de Mer.