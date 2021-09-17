Син Гелени Крістенсен і Нормана Рідуса з'явився на обкладинці Vogue Hommes
Мінгус Люсьєн Рідус дебютував як модель
22-річний син супермоделі 1990-х Гелени Крістенсен з'явився на обкладинці нового номеру глянцевого журналу про чоловічу моду Vogue Hommes. Фото були опубліковані в Instagram видання.
Компанію Мінгусу Люсьєну Рідусу склав Паркер ван Ноорд. Обидва молодих чоловіки позують, поклавши руки один одному на плечі.
Головний редактор журналу Олів'є Лаланн уже заявив, що темою номеру стала "бесіда". "На думку спадають й інші слова: діалог, конфронтація, взаємодія, відкритість, співпраця, наслідування. За останні п'ятнадцять років Vogue Hommes взяв за основу ці слова. Примиряючи минуле і сьогодення, молодість і зрілість, класику і авангард, мужність і жіночність, моду і стиль, ідентичність і особистість, умовність і бунт, ми завжди створюємо наш журнал з творчістю в душі", — зазначив Лаланн.
Люсьєн Рідус — син супермоделі Гелени Крістенсен і актора Нормана Рідуса, зірки фільму "Святі з нетрів" і серіалу "Ходячі мерці". Пара зустрічалася п'ять років, але їхні стосунки весіллям не закінчилися.
Наразі Норман Рідус у відносинах з німецькою акторкою Діаною Крюгер. У 2018 році в них народилася дочка Нова.
Нагадаємо, раніше 52-річна Гелена Крістенсен знялася для рекламної кампанії спідньої білизни. Запросив Гелену британський бренд Coco de Mer.