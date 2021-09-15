52-річна Гелена Крістенсен знялася для кампейну нижньої білизни

Супермодель 1990-х з'явилася на рекламних знімках британського бренду Coco de Mer.

52-річна Гелена Крістенсен, яка набула статусу супермоделі ще 1990-ті, виходячи на дефіле найвідоміших світових брендів, знялася для рекламної кампанії нижньої білизни. Про це пише Daily Mail.

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Британський бренд Coco de Mer раніше зазначав, що запрошуватиме для рекламних зйомок різного віку і комплекції, тому що білизну вони роблять для всіх, а не тільки для групи обраних.

Фото: Instagram cocodemeruk Фото: Instagram cocodemeruk

Утім, Гелена Крістенсен, яка крім модельної кар'єри ще прославилася зйомками у фільмах і випуском власної лінії одягу, виглядає куди молодше своїх 52 років.

Фото: Instagram cocodemeruk

"Дуже натхненна та щаслива", — написала супермодель у соцмережах.

Фото: Instagram cocodemeruk Фото: Instagram cocodemeruk

Утім, рік тому Гелена знялася для американського бренду Victoria's Secret — вона рекламувала комплекти мереживної білизни і шовкові піжами, випущені маркою до Різдва, і на фотографіях "випромінювала сексуальність", як писали таблоїди.

Гелена Крістенсен також відома, як героїня чуттєвого кліпу Кріса Айзека на пісню Wicked Game. Кліп був названий телеканалом MTV одним із найсексуальніших відео всіх часів.

Раніше колега Гелени по подіуму, Сінді Кроуфорд, повторила свій культовий образ із реклами Pepsi для Super Bowl 1992 року. 55-річна модель знову одягла білу майку та мінішорти, продемонструвавши бездоганну фігуру.