52-летняя Хелена Кристенсен снялась для кампейна нижнего белья

Супермодель 1990-х появилась на рекламных снимках британского бренда Coco de Mer

52-летняя Хелена Кристенсен, которая обрела статус супермодели еще 1990-е, выходя на дефиле самых известных мировых брендов, снялась для рекламной кампании нижнего белья. Об этом пишет Daily Mail.

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Британский бренд Coco de Mer ранее отмечал, что будет приглашать для рекламных съемок всех возрастов и комплекции, потому что белье они делают для всех, а не только для группы избранных.

Фото: Instagram cocodemeruk Фото: Instagram cocodemeruk

Впрочем, Хелена Кристенсен, которая кроме модельной карьеры еще прославилась съемками в фильмах и выпуском собственной линии одежды, выглядит куда моложе своих 52 лет.

Фото: Instagram cocodemeruk

"Очень воодушевлена и счастлива", — написала супермодель в соцсетях.

Фото: Instagram cocodemeruk Фото: Instagram cocodemeruk

Впрочем, год назад Хелена снялась для американского бренда Victoria's Secret – она рекламировала комплекты кружевного белья и шелковые пижамы, выпущенные маркой к Рождеству, и на фотографиях "излучала сексуальность", как писали таблоиды.

Хелена Кристенсен также известна, как героиня чувственного клипа Криса Айзека на песню Wicked Game. Клип был назван телеканалом MTV одним из самых сексуальных видео всех времен.

Ранее коллега Хелены по подиуму, Синди Кроуфорд, повторила свой культовый образ из рекламы Pepsi для Super Bowl 1992 года. 55-летняя модель снова надела белую майку и мини-шорты, продемонстрировав безупречную фигуру.