55-летняя Синди Кроуфорд повторила свой культовый образ из рекламы 90-х

В 1992 году супермодель снялась в рекламе Pepsi и ее ролик приобрел культовый статус, а ее скромный наряд неоднократно цитировался

55-летняя супермодель Синди Кроуфорд воссоздала свой знаменитый образ из рекламы Pepsi для Super Bowl 1992 года. Она надела белый топ и обрезанные джинсовые шорты, продемонстрировав отличную форму. Об этом пишет Daily Mail.

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В рекламном ролике 26-летняя Синди прибывает на красном Lamborghini на заправку у дороги и выходит купить себе баночку Pepsi. За нею наблюдают двое мальчиков, один из которых в финале восхищенно произносит: "Такая красивая".

[ + – ] Оригинальный ролик 1992 года

Простая по сюжету реклама стала культовой. Образ Кроуфорд цитировали бессчетное количество раз, более того, ансамбль из белой майки и джинсовых шорт стал одним из самых популярных костюмов на Хэллоуин.

[ + – ] Слева Синди Кроуфорд в фотосессии 2021 года, справа - в рекламе 1992 года Фото: Instagram/cindycrawford

"Он очень простой, дело в этом", — рассказывала сама супермодель. По ее словам после премьеры ролика ей кричали на улице "Pepsi!", а в ресторане присылали в качестве комплимента баночки этого напитка.

Ей самой пришлось уже несколько раз цитировать саму себя. Последний раз она появилась на экране в 2018 году в компании собственного сына: Пресли Уокера Гербера в схожем рекламном ролике.

[ + – ] Реклама Pepsi 2018 года

Впрочем, на новую фотосессию Синди согласилась не из тщеславия, а для благой цели: она и фотограф Дэвид Ярроу пересняли знаменитую рекламу для того, чтобы собрать деньги для детской больницы в Мэдисоне, штат Висконсин, где ее брат лечился от лейкемии.

Напомним, Синди выросла в штате Иллинойс, в семье электрика и медсестры. Кроме нее в семье было еще трое детей: сестры Крис и Даниэль и брат Джеффри. Но мальчик заболел лейкемией и умер в возрасте трех лет.