55-річна Сінді Кроуфорд повторила свій культовий образ з реклами 90-х

У 1992 році супермодель знялася в рекламі Pepsi? і її ролик отримав культовий статус, а її скромне вбрання неодноразово цитували

55-річна супермодель Сінді Кроуфорд відтворила свій знаменитий образ з реклами Pepsi для Super Bowl 1992 року. Вона одягла білий топ і обрізані джинсові шорти, продемонструвавши відмінну форму. Про це пише Daily Mail.

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У рекламному ролику 26-річна Сінді прибуває на червоному Lamborghini на заправку біля дороги і виходить купити собі баночку Pepsi. За нею спостерігають двоє хлопчиків, один із яких у фіналі захоплено вимовляє: "Така красива".

[ + – ] Оригінальний ролик 1992 року

Проста за сюжетом реклама стала культовою. Образ Кроуфорд цитували незліченну кількість разів, більше того, ансамбль з білої майки і джинсових шорт став одним із найпопулярніших костюмів на Геловін.

[ + – ] Зліва Сінді Кроуфорд у фотосесії 2021 року, справа — в рекламі 1992 року Фото: Instagram/cindycrawford

"Він дуже простий, справа в цьому", — розповідала сама супермодель. За її словами після прем'єри ролика їй кричали на вулиці "Pepsi!", а в ресторані надсилали як комплімент баночки цього напою.

Їй самій довелося вже кілька разів цитувати саму себе. Останній раз вона з'явилася на екрані в 2018 році в компанії власного сина, Преслі Уокера Гербера, у схожому рекламному ролику.

[ + – ] Реклама Pepsi 2018 року

Втім, на нову фотосесію Сінді погодилася не з марнославства, а для благої мети: вона й фотограф Девід Ярроу перезняли знамениту рекламу для того, щоб зібрати гроші для дитячої лікарні в Медісоні, штат Вісконсін, де її брат лікувався від лейкемії.

Нагадаємо, Сінді виросла в штаті Іллінойс, у сім'ї електрика та медсестри. Крім неї, в родині було ще троє дітей: сестри Кріс і Даніель і брат Джеффрі. Але хлопчик захворів на лейкемію і помер у віці трьох років.