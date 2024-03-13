Гелена Крістенсен приміряла сукню, яку носила 30 років тому

Данська супермодель з'явилася на вечірці у вишуканому вбранні від Джона Гальяно. Секрет у тому, що сукні вже 30 років.

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55-річна данська супермодель Гелена Крістенсен продемонструвала, що вона абсолютно не змінилася з тих років, коли вона підкорювала подіуми. На вечірку Vanity Fair, яка традиційно відбувається на честь Оскара, вона одягла розкішну вінтажну сукню. Про це пише Page Six.

Супермодель розповіла, що елегантна монохромна сукня від кутюр на одне плече, яку вона одягла на афтепаті, була подіумною сукнею Dior, створеною для неї британським дизайнером Джоном Гальяно в 1990-х роках.

Гелена Крістенсен у вінтажній сукні Фото: Getty Images

"Так рада, що змогла знову вдягнути одну зі своїх улюблених суконь", — зізналася Крістенсен, зазначаючи, що вперше одягла її на подіумі 1996 року.

Гелена Крістенсен 30 років тому в тій самій сукні Фото: https://www.instagram.com/helenachristensen

Сукня сиділа на супермоделі дивовижно, так само як і 30 років тому. Але Гелена зізналася, що внесла одну невелику зміну: "Корсет не був повністю застебнутий, але це буде моїм маленьким секретом".

Цікаво, але сукня, в якій на червону доріжку вийшла Крістенсен, не є унікальною. Її і зараз можна придбати в магазинах вінтажу за 10 985 доларів.

Гелена не була єдиною, хто вибрав архівні дизайнерські вбрання для вечірки. Сама "Барбі", Марго Роббі, відродила образ 1996 року, змінивши свою чорну сукню, в якій вона з'явилася на "Оскарі", на золоте боді Mugler.

Але найцікавіший образ був у Сідні Суїні. Вона одягла ту саму сукню, що на "Оскарі" носила Анджеліна Джолі 2004 року. Шовкова біла сукня від дизайнера Марка Бауера мала такий самий приголомшливий вигляд, як і двадцять років тому.

Також Фокус писав про дивні білі сукні, які для вечірки вибрали Кім Кардаш'ян і Емілі Ратаковскі. Сукню Кім фанати зрештою порівняли зі складеною серветкою, а вбрання Емілі зі шматком шпалер, які відстають від стіни.

І далеко не всі вбрання червоної доріжки мали ефектний вигляд. Фокус зібрав найгірші сукні церемонії.