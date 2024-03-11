Сідні Свіні з'явилася в сукні Анджеліни Джолі 20-річної давності

В оригінальній білій шовковій сукні Джолі блищала на "Оскарі" 2004 року. Сідні була на афтерпаті церемонії в тому ж вбранні.

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2004 року Анджеліна Джолі з'явилася на червоній доріжці "Оскара" в приголомшливій білій шовковій сукні в дусі "Старого Голлівуду". Її образ визнали одним із найкращих. І відтоді цей її образ часто з'являється в списках найчудовіших вбрань. І тепер Сідні Свіні, зірка "Ейфорії" приміряла ту саму сукню. Про це пише Just Jared.

Білу сукню створив Marc Bouwer. І 20 років тому вона мала авангардний вигляд, тому що відкривала татуювання Джолі. У той час це було справжньою модною революцією. І класично-елегантно, бо повторювала образи таких кінодів "Золотого століття Голлівуду", як Джин Гарлоу і Мерилін Монро. Джолі 2004 року зробила високу укладку і розпустила локони по плечах.

Анджеліна Джолі 2004 року Фото: Getty Images

Сідні Свіні вирішила слідувати класичному голлівудському стилю до кінця і зробила коротку стрижку, уклавши волосся м'якими хвилями. І, як видно на фото, вона прибрала одну з ниток кольє, яка прикрашала декольте.

26-річна акторка пройшла червоною доріжкою Центру виконавських мистецтв Волліс Анненберг і з задоволенням позувала фотографам.

Сідні Свіні в сукні Анджеліни Джолі Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найпікантніші сукні вечірки Vanity Fair Oscar Party. Багато селебріті вибрали дуже відверті вбрання.

Також на афтерпаті "Оскара" з'явилася 61-річна Демі Мур. Акторка взяла з собою трьох своїх доньок і затьмарила їх усіх, вибравши приголомшливу шоколадну сукню з вирізами.

Нагадаємо, церемонія вручення головної кінопремії пройшла практично без сюрпризів. "Оппенгеймер" виграв цілих сім премій "Оскар", тоді як його головний суперник, картина "Барбі", виграла тільки одну.

Тим часом Емма Стоун отримала статуетку за роль у картині "Бідні нещасні", британський фільм про Голокост "Зона інтересу" отримав дві нагороди, а найкращим документальним фільмом стала картина "20 днів у Маріуполі" українця Мстислава Чернова.