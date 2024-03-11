Сидни Суини появилась в платье Анджелины Джоли 20-летней давности

В оригинальном белом шелковом платье Джоли блистала на "Оскаре" в 2004 году. Сидни была на афтерпати церемонии в том же наряде.

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В 2004 году Анджелина Джоли появилась на красной дорожке "Оскара" в потрясающем белом шелковом платье в духе "Старого Голливуда". Ее образ признали одним из лучших. И с того момента этот ее образ часто появляется в списках самых восхитительных нарядов. И теперь Сидни Суини, звезда "Эйфории" примерила то самое платье. Об этом пишет Just Jared.

Белое платье создал Marc Bouwer. И 20 лет назад оно смотрелось авангардно, потому что открывало татуировки Джоли. В то время это было настоящей модной революцией. И классически-элегантно, потому что повторяло образы таких кинодив "Золотого века Голливуда", как Джин Харлоу и Мэрилин Монро. Джоли в 2004 году сделала высокую укладку и распустила локоны по плечам.

Анджелина Джоли в 2004 году Фото: Getty Images

Сидни Суини решила следовать классическому голливудскому стилю до конца и сделала короткую стрижку, уложив волосы мягкими волнами. И, как видно на фото, она убрала одну из ниток колье, которая украшала декольте.

26-летняя актриса прошла по красной дорожке Центра исполнительских искусств Уоллис Анненберг и с удовольствием позировала фотографам.

Сидни Суини в платье Анджелины Джоли Фото: Getty Images

Напомним, ранее Фокус писал про самые пикантные платья вечеринки Vanity Fair Oscar Party. Многие селебрити выбрали очень откровенные наряды.

Также на афтерпати "Оскара" появилась 61-летняя Деми Мур. Актриса взяла с собой трех своих дочерей и затмила их всех, выбрав потрясающее шоколадное платье с вырезами.

Напомним, церемония вручения главной кинопремии прошла практически без сюрпризов. "Оппенгеймер" выиграл целых семь премий "Оскар", в то время как его главный соперник, картина "Барби", выиграла только одну.

Тем временем Эмма Стоун получила статуэтку за роль в картине "Бедные несчастные", британский фильм про Холокост "Зона интереса" получил две награды, а лучшим документальным фильмом стала картина "20 дней в Мариуполе" украинца Мстислава Чернова.