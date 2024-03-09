От Грейс Келли до Анджелины Джоли: топ-10 самых ярких платьев "Оскара" за всю историю премии

Церемония вручения премии "Оскар" для многих является событием года, потому что им не терпится узнать, какие фильмы получат награду. Но красная дорожка привлекает не меньше внимания.

Related video

Киноманы напряженно обсуждают, выиграет ли "Оппенгеймер" награду "Оскар" за лучший фильм. А фанаты моды гадают, какие наряды примерят селебрити на красную дорожку. Ведь невозможно забыть впечатляющий наряд Леди Гаги, дополненный бесценным желтым бриллиантом Тиффани, или авангардный по тем временам наряд Шэрон Стоун, когда она дополнила вечернюю юбку от Веры Вонг простой белой рубашкой своего бойфренда от Gap. И теперь ее образ из 1998 года цитировался неисчислимое количество раз.

И конечно, навсегда в истории осталось платье Холли Берри от Elie Saab, которое она надела на церемонию в 2002 году, чтобы получить статуэтку.

Силу звездного стиля нельзя недооценивать. Дизайнеры со всего мира соревнуются за право предоставить платья кинозвездам, а по ювелирным бутикам ведущим компаний сейчас отбирают самые впечатляющие украшения.

96-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 10 марта 2024 года, и пока Фокус вспомнит самые яркие и запоминающиеся наряды предыдущих церемоний.

Грейс Келли в платье от Эдит Хэд (1955)

В те годы не было красной дорожки в современном ее понимании. И нарядами звезд занимались художники по костюмам. Так, платье Грейс Келли, в котором она получала свой "Оскар", создала знаменитая художница Эдит Хэд, которая сама была номинирована на премию 35 раз и получила восемь статуэток.

Грейс Келли и актер Эдмонд О'Брайен Фото: Getty Images

Атласное платье цвета селадона, выглядит идеальным и вневременным. Грейс, чья карьера в кино длилась всего четыре года, потрясающе выглядела, когда получила свой "Оскар" за фильм "Деревенская девушка".

Одри Хепберн в Givenchy (1975)

Хотя Одри Хепберн наиболее известна своим стилем 1950-х годов (как фильмах "Забавная мордашка" и "Римские каникулы"), ее стиль 60-х и 70-х годов также заслуживает внимания, благодаря своей игривой утонченности. Это красивое платье, в котором она появилась на церемонии 1975 года было создано ее давним другом Юбером де Живанши.

Фото: Getty Images

А потрясающие фото Одри были сделаны, пожалуй самым известным папарацци всех времен Роном Галлелой.

Анджелина Джоли в Marc Bouwer (2004)

Анджелина Джоли часто становилась звездой красной дорожки церемонии "Оскар". Но ее образ от Marc Bouwer в 2004 году достоин того, чтобы оказаться в списке лучших.

Анджелина Джоли Фото: Getty Images

Обычно сочетание атласа, скроенного по косой и белого цвета – это беспощадное сочетание, которое подчеркивает все недостатки. Но Джоли выглядела потрясающе, продемонстрировав идеальный голливудский гламур.

Николь Кидман в Balenciaga (2007)

Вишнево-красное платье Николь Кидман от Balenciaga образца 2007 года до сих смотрится актуально. Особую пикантность ему придавал эффектный бант на шее и почти незаметная отделка пайетками.

Николь Кидман Фото: Getty Images

Николь дополнила свой образ парными браслетами и крохотной сумочкой.

Дженнифер Лоуренс в Calvin Klein (2011)

Дженнифер Лоуренс часто впечатляла роскошными нарядами на красных дорожках. Но в 2011 году она впечатлила платьем от Calvin Klein. Платье было простым и без отвлекающих деталей. Его выделял только ярко-алый цвет.

Дженнифер Лоуренс Фото: Getty Images

Тогда 20-летняя актриса была в первый раз номинирована на "Оскар" за роль в индии-фильме "Зимняя кость" и она выглядела потрясающе.

Гвинет Пэлтроу в Tom Ford (2012)

Гвинет Пэлтроу на церемонии вручения "Оскара" 2012 года излучала элегантность в белом платье-накидке от Tom Ford. Модные критики отмечали, что наряд звезды "Влюбленного Шекспира" был простым и элегантным одновременно.

Гвинет Пэлтроу Фото: Getty Images

"Ух ты, она выглядит так по-королевски", — писала Алисия Баниливи, редактор отдела моды Harpers Bazaar, отмечая, что Гвинет изрядно потрудилась, сделав подходящую прическу и тщательно подобрав украшения.

Натали Портман в Christian Dior (2012)

Это сейчас кинозвезды считают хорошим тоном надевать винтажные платья на красные дорожки. Но в 2012 году это было почти революционным решением.

Натали Портман Фото: Getty Images

Натали Портман выбрала бальное платье Christian Dior из коллекции printemps-été 1954 года. И выглядела в нем прекрасно. Красное платье в горошек смотрелось на актрисе бесподобно.

Зендая в Giambattista Valli Haute Couture (2018)

Коричневый цвет, пожалуй, самый сложный цвет для красной дорожки, но сделать его ультрагламурным могла только Зендая. Она выбрала струящееся платье в греческом стиле и сделала высокую прическу, обнажив шею.

Зендая Фото: Getty Images

Модные критики оценили ассиметричный рукав и мягкую драпировку. Юная актриса выглядела элегантно, а ее платье могли бы примерить и звезды прошлых лет. Оно было потрясающим.

Аманда Сейфрид в Giorgio Armani (2021)

Созданное самим Джорджио Армани эффектное творение из красного тюля для Аманды Сейфрид было вдохновлено цветами гибискуса.

Аманда Сейфрид Фото: Getty Images

Платье в духе Старого Голливуда было настолько красивым, что оно уже много лет попадает во всяческие списки самых элегантных нарядов "Оскара". Возможно, Аманда когда-нибудь наденет его снова.

Джессика Честейн в Gucci (2022)

Джессика Честейн всегда выбирает потрясающие наряды для красной дорожки. Но в 2022 году она выглядела просто невероятно в платье от Gucci с пайетками на лифе и оборкой на подоле. Образ она дополнила эффектными украшениями от Gucci High Jewelry.

Джессика Честейн Фото: Getty Images

Напомним, всем известным гостям "Оскара" всегда дарят подарки. И в этот раз в соцсетях показали, что именно входит в подарочный набор. Там даже есть путевка на курорт в Швейцарию.

А в чемодане недавно нашли платье Элизабет Тейлор в котором она получала статуэтку в 1961 году. Потрясающий наряд с пышной юбкой и эффектным поясом создали в доме моды Dior и Элизабет считала его своим счастливым талисманом.