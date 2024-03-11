Деми Мур в потрясающем образе вышла с тремя дочками на красную дорожку

61-летняя актриса пришла на вечеринку Vanity Fair Oscar Party. И хоть ее сопровождали три ее дочери, Деми затмила их всех.

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Деми Мур, которая отпраздновала 61-й день рождения, поразила поклонников, появившись на афтерпати "Оскара" в компании своих дочек. Бывшая супруга Брюса Уиллиса выглядела просто потрясающе. Об этом пишет Daily Mail.

На красной дорожке ее сопровождали 35-летняя Румер, 32-летняя Скаут и 30-летняя Таллула.

Деми Мур с дочками на афтерпати "Оскара" Фото: Getty Images

Деми Мур продемонстрировала безупречное чувство стиля, выбрав шелковое платье шоколадного оттенка с глубоким декольте. Образ она дополнила лаконичными золотыми украшениями и маленькой округлой сумочкой.

Румер, которая недавно родила первенца, появилась в наряде цвета пыльной розы, Таллула выглядела потрясающе в синем акварельном кружевном платье, а Скаут — в эффектном серебряном платье со шлейфом.

Вечеринка Vanity Fair, которая традиционно проходит после церемонии "Оскар", обычно радует большим количество знаменитых гостей и более яркими нарядами. Многие из актрис, которые выбирают для красной дорожки церемонии классические вечерние наряды, после меняют их на те, что можно обозначить, как "экстравагантные".

Деми Мур на афтерпати "Оскара" Фото: Getty Images

И, надо отметить, что афтерпати "Оскара" с годами посещает едва ли не больше звезд, нежели саму церемонию, которая все еще остается довольно консервативной, не смотря на все усилия организаторов ее "оживить". Так что, многие селебрити пропускают сам "Оскар", отправляясь сразу на вечеринку. Впрочем, у них есть выбор. Традиционно, прием устраивает и Элтон Джон.

А на Vanity Fair Oscar Party счастливые победители берут свои статуэтки и позируют с ними на красной дорожке.

Напомним, церемония не принесла никаких сюрпризов и практически все предсказания букмекеров оправдались. "Оппенгеймер" выиграл целых семь премий "Оскар", в то время как его главный соперник, картина "Барби", выиграла только одну.

Тем временем Эмма Стоун получила статуэтку за роль в картине "Бедные несчастные", британский фильм про Холокост "Зона интереса" получил две награды, а лучшим документальным фильмом стала картина "20 дней в Мариуполе" украинца Мстислава Чернова.

Также "Оскар" получил классик мультипликации Хаяо Миядзаки.

Напомним, ранее Фокус писал о лучших нарядах красной дорожки "Оскара". А также о самых откровенных нарядах афтерпати Vanity Fair. Самое странное и спорное платье выбрала Эмили Ратаковски: оно напоминало кусок отклеившихся обоев.