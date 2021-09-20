Рианна снялась для рекламной кампании бренда Rimowa

Ранее продукцию бренда, принадлежащему LVMH, рекламировали американский баскетболист Леброн Джеймс и теннисная звезда Роджер Федерер

Спустя всего несколько дней после звездного появления на Met Gala, Рианна снова оказалась в центре внимания таблоидов – певица стала лицом бренда Rimowa, который производит чемоданы. Актуально для певицы, которая много путешествует. Об этом пишет Life Style Asia.

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Рианна стала героиней нового кампейна и рекламирует последнюю коллекцию бренда под названием Never Still: рюкзаки, сумки через плечо и большие сумки.

Фото: Rimowa

Фото: Rimowa

[ + – ] Рианна в рекламном кампейне бренда Rimowa Фото: Rimowa

Певица ранее зарекомендовала себя как поклонница бренда, когда ее неоднократно замечали в аэропортах с чемоданами бренда. Особенно ей полюбилась модель Rimowa x Off-White Cabin Multiwheel, разработанная креативным директором Louis Vuitton Вирджилом Абло.

Бренд Rimowa был основан в далеком 1898 году в Кельне. Тогда он выпускал сумки и саквояжи для путешествий и специализировался на изделиях из кожи. В ХХ веке компания превратилась в элитный Дом, выпускающий инновационные высококачественные товары для путешествий. Компания прославилась как разработчик легких и эргономичных чемоданов. А алюминиевый чемодан с ребристыми боками, ставший визитной карточкой бренда, придумал сын основателя Рихард Моржек еще в 1937 году.

[ + – ] Рианна в рекламном кампейне бренда Rimowa Фото: Rimowa

В 1976 году внук основателя Дитер Моржек разработал первый в мире водонепроницаемый металлический чемодан. А в 2000-м компания произвела настоящую революцию в индустрии, выпустив чемодан из поликарбоната.

Рианна стала не первой звездой, рекламирующей чемоданы бренда, ранее с ним сотрудничали американский баскетболист Леброн Джеймс, звезда тенниса Роджер Федерер и рок-звезда Патти Смит.