Ріанна знялася для рекламної кампанії бренду Rimowa

Раніше продукцію бренду, що належить LVMH, рекламували американський баскетболіст Леброн Джеймс і тенісна зірка Роджер Федерер.

Лише через декілька днів після зіркової появи на Met Gala, Ріанна знову опинилася в центрі уваги таблоїдів — співачка стала обличчям бренду Rimowa, який виробляє валізи. Актуально для співачки, яка багато подорожує. Про це пише Life Style Asia.

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Ріанна стала героїнею нового кампейну та рекламує останню колекцію бренду під назвою Never Still: рюкзаки, сумки через плече і великі сумки.

Фото: Rimowa

Фото: Rimowa

[ + – ] Ріанна в рекламному кампейні бренду Rimowa Фото: Rimowa

Співачка раніше зарекомендувала себе як прихильниця бренду, коли її неодноразово помічали в аеропортах із валізами бренду. Особливо їй полюбилася модель Rimowa x Off-White Cabin Multiwheel, розроблена креативним директором Louis Vuitton Вірджілом Абло.

Бренд Rimowa був заснований в далекому 1898 році в Кельні. Тоді він випускав сумки і валізи для подорожей і спеціалізувався на виробах зі шкіри. У ХХ столітті компанія перетворилася на елітний будинок, який випускає інноваційні високоякісні товари для подорожей. Компанія прославилася як розробник легких та ергономічних валіз. А алюмінієву валізу з ребристими боками, що стала візитною карткою бренду, вигадав син засновника Ріхард Моржек ще в 1937 році.

[ + – ] Ріанна в рекламному кампейні бренду Rimowa Фото: Rimowa

У 1976 році онук засновника Дітер Моржек розробив першу у світі водонепроникну металеву валізу. А в 2000-му компанія здійснила справжню революцію в індустрії, випустивши валізу з полікарбонату.

Ріанна стала не першою зіркою, яка рекламує валізи бренду, раніше з ним співпрацювали американський баскетболіст Леброн Джеймс, зірка тенісу Роджер Федерер і рок-зірка Патті Сміт.