Ріанна знялася для рекламної кампанії бренду Rimowa
Раніше продукцію бренду, що належить LVMH, рекламували американський баскетболіст Леброн Джеймс і тенісна зірка Роджер Федерер.
Лише через декілька днів після зіркової появи на Met Gala, Ріанна знову опинилася в центрі уваги таблоїдів — співачка стала обличчям бренду Rimowa, який виробляє валізи. Актуально для співачки, яка багато подорожує. Про це пише Life Style Asia.
Ріанна стала героїнею нового кампейну та рекламує останню колекцію бренду під назвою Never Still: рюкзаки, сумки через плече і великі сумки.
Співачка раніше зарекомендувала себе як прихильниця бренду, коли її неодноразово помічали в аеропортах із валізами бренду. Особливо їй полюбилася модель Rimowa x Off-White Cabin Multiwheel, розроблена креативним директором Louis Vuitton Вірджілом Абло.
Бренд Rimowa був заснований в далекому 1898 році в Кельні. Тоді він випускав сумки і валізи для подорожей і спеціалізувався на виробах зі шкіри. У ХХ столітті компанія перетворилася на елітний будинок, який випускає інноваційні високоякісні товари для подорожей. Компанія прославилася як розробник легких та ергономічних валіз. А алюмінієву валізу з ребристими боками, що стала візитною карткою бренду, вигадав син засновника Ріхард Моржек ще в 1937 році.
У 1976 році онук засновника Дітер Моржек розробив першу у світі водонепроникну металеву валізу. А в 2000-му компанія здійснила справжню революцію в індустрії, випустивши валізу з полікарбонату.
Ріанна стала не першою зіркою, яка рекламує валізи бренду, раніше з ним співпрацювали американський баскетболіст Леброн Джеймс, зірка тенісу Роджер Федерер і рок-зірка Патті Сміт.