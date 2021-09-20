Стилисты рассказали, как создавали костюмы для "Дюны"

Художники по костюмам сообщили, что вдохновлялись брендом Balenciaga и нарядами бедуинов

После премьеры фильма "Дюна", снятого по культовому роману Фрэнка Герберта, не утихают споры, насколько хорошо справился с задачей режиссер Дени Вильнев. Но одно ясно – художники по костюмам поработали на славу. Об этом пишет Variety.

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Костюмами в фильме "Дюна" занимались Жаклин Уэст и Боб Морган. Жаклин создавала наряды для таких картин, как "Загадочная история Бенджамина Баттона", "Вторжение" и "Лига выдающихся джентльменов". Боб Морган – тоже мастер своего дела, работал над фильмами "Начало" и "Малефисента: повелительница тьмы".

Фото: Скриншот

[ + – ] Кадры из фильма "Дюна" Фото: Скриншот

Для "Дюны" они создали более 1000 образов и несчетное количество эскизов. Жаклин рассказала, что для вдохновения пересмотрела фильмы "Доктор Живаго" и "Лоуренс Аравийский". Почерпнула некоторые идеи из греческой и римской мифологии, творений Гойи и Джотто, а также ориентировалась в создании нарядов пустынного Арракиса на одежду бедуинов и туарегов.

[ + – ] Костюм туземцев планеты Арракис Фото: Скриншот

Кроме этого художников по костюмам вдохновлял модный дом Balenciaga, карты Таро и сама Иордания, где проходили съемки фильма.

"Мне хотелось, чтобы в образах футуризм сочетался со Средневековьем. Чтобы обозначить этот стиль, я вывела специальный термин modieval (от modern — "современный", medieval — "средневековый"). Поэтому живопись авиньонской школы и тамплиеры стали источниками вдохновения для военной униформы и брони", — рассказала Жаклин Уэст.

Большое внимание Жаклин и Боб уделили костюмам, которые помогают сохранить туземцам планеты Арракис воду. Каждый такой костюм создавался в единственном экземпляре, по слепку с тел актеров, ведь он должен был повторять каждое их движение. А потом уже их дополнили вуалями и накидками в стиле пустынных племен.

[ + – ] Трейлер фильма "Дюна"

"Много лет назад я сделала для Barneys целую коллекцию из газа. В самом начале, когда наш скаут по локациям отправился в Иорданию, я попросила привезти мне оттуда камни и песок. Затем я попросила своего мастера, который помогал мне с окрашиванием тканей, выкрасить примерно 45 метров газа в разные оттенки этих камней и песка. Несмотря на то что цвета Пола были белый и оттенки синего и голубого, я решила, что на Арракисе он должен слиться с пустыней. С Дени я это не обсуждала. На первой примерке Пола Атрейдеса я задрапировала ткань на Тимоти, как это делают в Марокко. Он прошелся — и это было великолепно! Как только Дени его увидел, он сразу же сказал "да". Так мы решили обернуть в газ почти всех, а специально для Пола я сделала длинный кейп в марокканском стиле", — рассказала Жаклин.

Фото: Скриншот

[ + – ] Зендая в фильме "Дюна" Фото: Скриншот

А при создании нарядов для Чани, героини фильма, роль которой исполнила Зендая, Боб вдохновлялся известным снимком афганской девочки с обложки National Geographic.

Принимал участие в создании костюмов и режиссер Дени Вильнев, он часто приходил к художникам, чтобы посмотреть уже сшитые наряды и эскизы к ним. А перед тем, как работа началась, заявил, что выбрал Жаклин, специализирующуюся на исторических костюмах, неслучайной.

"Я не хочу, чтобы это было похоже на фантастический фильм или видеоигру, поэтому я хочу, чтобы этим занималась Жаклин", — признался Дени.

И хоть задача была нелегкой, художники признались, что работать над "Дюной" было даже весело. "Это был настоящий вызов", — резюмировали они.