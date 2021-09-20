Стилісти розповіли, як створювали костюми для "Дюни"

Художники по костюмах повідомили, що надихалися брендом Balenciaga і нарядами бедуїнів

Після прем'єри фільму "Дюна", знятого за культовим романом Френка Герберта, не вщухають суперечки, наскільки добре впорався із завданням режисер Дені Вільньов. Але одне зрозуміло — художники по костюмах попрацювали на славу. Про це пише Variety.

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Костюмами у фільмі "Дюна" займалися Жаклін Вест і Боб Морган. Жаклін створювала вбрання для таких картин, як "Загадкова історія Бенджаміна Баттона", "Вторгнення" і "Ліга видатних джентльменів". Боб Морган — теж майстер своєї справи, працював над фільмами "Початок" і "Малефісента: повелителька темряви".

Фото: Скриншот

[ + – ] Кадри з фільму "Дюна" Фото: Скриншот

Для "Дюни" вони створили понад 1000 образів і незліченну кількість ескізів. Жаклін розповіла, що для натхнення переглянула фільми "Доктор Живаго" і "Лоуренс Аравійський". Почерпнула деякі ідеї з грецької та римської міфології, творінь Гойї і Джотто, а також орієнтувалася в створенні нарядів пустельного Арракіса на одяг бедуїнів і туарегів.

[ + – ] Костюм тубільців планети Арракіс Фото: Скриншот

Крім цього, художників по костюмах надихав модний будинок Balenciaga, карти Таро і сама Йорданія, де проходили зйомки фільму.

"Мені хотілося, щоб в образах футуризм поєднувався із Середньовіччям. Щоб позначити цей стиль, я вивела спеціальний термін modieval (від modern — "сучасний", medieval — "середньовічний"). Тому живопис авіньйонської школи і тамплієри стали джерелами натхнення для військової уніформи і броні", — розповіла Жаклін Вест.

Велику увагу Жаклін і Боб приділили костюмам, які допомагають зберегти тубільцям планети Арракіс воду. Кожен такий костюм створювався в єдиному екземплярі, за зліпком з тіл акторів, адже він повинен був повторювати кожен їхній рух. А потім вже їх доповнили вуалями і накидками в стилі пустельних племен.

[ + – ] Трейлер фільму "Дюна"

"Багато років тому я зробила для Barneys цілу колекцію з газу. На самому початку, коли наш скаут по локаціях відправився в Йорданію, я попросила привезти мені звідти камені і пісок. Потім я попросила свого майстра, який допомагав мені з фарбуванням тканин, пофарбувати приблизно 45 метрів газу в різні відтінки цих каменів і піску. Незважаючи на те, що кольори Пола були білий і відтінки синього та блакитного, я вирішила, що на Арракісі він повинен злитися з пустелею. З Дені я це не обговорювала. На першій примірці Пола Атрейдеса я задрапувала тканину на Тімоті, як це роблять у Марокко. Він пройшовся — і це було чудово! Як тільки Дені його побачив, він відразу ж сказав "так". Так ми вирішили обернути в газ майже всіх, а спеціально для Пола я зробила довгий кейп у марокканському стилі", — розповіла Жаклін.

Фото: Скриншот

[ + – ] Зендея у фільмі "Дюна" Фото: Скриншот

А при створенні нарядів для Чані, героїні фільму, роль якої виконала Зендея, Боб надихався відомим знімком афганської дівчинки з обкладинки National Geographic.

Брав участь у створенні костюмів і режисер Дені Вільньов, він часто приходив до художників, щоб подивитися вже зшиті наряди та ескізи до них. А перед тим, як робота почалася, заявив, що вибрав Жаклін, котра спеціалізується на історичних костюмах, невипадково.

"Я не хочу, щоб це було схоже на фантастичний фільм або відеогру, тому я хочу, щоб цим займалася Жаклін", — зізнався Дені.

І хоч завдання було нелегким, художники зізналися, що працювати над "Дюною" було навіть весело. "Це був справжній виклик", — резюмували вони.