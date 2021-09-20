Аня Тейлор-Джой и Сара Полсон: самые яркие образы на церемонии "Эмми"-2021

Хоть церемония вручения премий "Эмми" в этом году и выдалась довольно предсказуемой, но некоторые звезды сумели удивить нарядами

В Лос-Анджелесе состоялась 73-я церемония награждения престижной премией "Эмми". Обычно это мероприятие не радует экстравагантностью, как Met Gala и роскошью, как "Оскар", но некоторые селебрити все же решили одеться ярко. Хотя бы потому что слишком сильно соскучились по парадным выходам на красную дорожку после карантинных ограничений.

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Фокус выбрал семь самых ярких нарядов 73-1 церемонии "Эмми".

Кейли Куоко

[ + – ] Кейли Куоко в Vera Wang Фото: Getty Images

Звезда сериалов "Теория большого взрыва" и "Бортпроводница" недавно объявила о разводе. Но на церемонию Куоко выбрала наряд от Vera Wang. Достаточно простого фасона, но неожиданно яркого цвета. На сцене и красной дорожке Кейли буквально светилась.

Аня Тейлор-Джой

[ + – ] Аня Тейлор-Джой в Dior Haute Couture Фото: Getty Images

Стилисты звезды сериала "Ход королевы" каждый раз подтверждают, что знают стиль своей клиентки, ибо на красных дорожках Аня выглядит безупречно. "Эмми" исключением не стала. Актриса появилась в наряде со шлейфом от Dior Haute Couture.

Сара Полсон

[ + – ] Сара Полсон в Carolina Herrera Фото: Getty Images

Сара Полсон, прославившаяся ролями в сериалах "Американская история ужасов" и "Рэтчед", каждый раз выбирает яркие и авангардные наряды. В этот раз ее выбор пал на алое платье от Carolina Herrera.

Синтия Эриво

[ + – ] Синтия Эриво в Louis Vuitton Фото: Getty Images

Певица и актриса не смущается, когда иной раз таблоиды обсуждают ее наряды, сомневаясь в какой список их отправить: стильных, или модных катастроф. Она не перестает пробовать новые фасоны и выбирает самые интересные модели различных брендов. Правда уже можно определить, что ей нравится больше всего – перья. Именно этот декор чаще всего украшает ее платья. Наряд от Louis Vuitton исключением не стал.

Анджела Бассет

[ + – ] Анджела Бассет в Greta Constantine Фото: Getty Images

63-летняя актриса за свою долгую карьеру играла полицейских, ведьм и исторических личностей, а на красных дорожках она всегда демонстрирует, что возраст – это просто цифры. И не стесняется выбирать яркие цвета и оригинальные фасоны. Ее платье от Greta Constantine украшал декор самого модного в этом сезоне цвета – пронзительно-розового.

Билли Портер

[ + – ] Билли Портер в Ashi Studio Фото: Getty Images

Билли еще несколько лет назад самолично продемонстрировал, что яркие наряды не являются прерогативой только актрис. И с тех пор, появляясь на красных дорожках, не прекращает удивлять. В том числе и умением ходить на каблуках. В этот раз его наряд от Ashi Studio отличался пышным декором на рукавах. А черный цвет оттеняли украшения от Lorraine Schwartz.

Джейсон Судейкис

[ + – ] Джейсон Судейкис и его голубой костюм Фото: Getty Images

Джейсон в этом году получил "Эмми" за роль в комедийном сериале "Тед Лассо". А ранее его критиковали за небрежный наряд. В этом году он продемонстрировал, что основательно подготовился. Его бархатный голубой костюм уже назвали одним из самых элегантных на церемонии.