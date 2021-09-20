Аня Тейлор-Джой і Сара Полсон: найяскравіші образи на церемонії "Еммі" -2021

Хоча церемонія вручення премій "Еммі" цього року й видалася досить передбачуваною, але деякі зірки зуміли здивувати нарядами

У Лос-Анджелесі відбулася 73-тя церемонія нагородження престижною премією "Еммі". Зазвичай цей захід не радує екстравагантністю, як Met Gala, і розкішшю, як "Оскар", але деякі селебріті все ж вирішили одягнутися яскраво. Хоча б тому, що занадто сильно скучили за парадними виходами на червону доріжку після карантинних обмежень.

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Фокус вибрав сім найяскравіших нарядів 73-ої церемонії "Еммі".

Кейлі Куоко

[ + – ] Кейлі Куоко в Vera Wang Фото: Getty Images

Зірка серіалів "Теорія великого вибуху" і "Бортпровідниця" недавно оголосила про розлучення. Але на церемонію Куоко вибрала наряд від Vera Wang. Досить простого фасону, але несподівано яскравого кольору. На сцені та червоній доріжці Кейлі буквально світилася.

Аня Тейлор-Джой

[ + – ] Аня Тейлор-Джой у Dior Haute Couture Фото: Getty Images

Стилісти зірки серіалу "Хід королеви" кожен раз підтверджують, що знають стиль своєї клієнтки, бо на червоних доріжках Аня має бездоганний вигляд. "Еммі" винятком не стала. Актриса з'явилася в наряді зі шлейфом від Dior Haute Couture.

Сара Полсон

[ + – ] Сара Полсон в Carolina Herrera Фото: Getty Images

Сара Полсон, яка прославилася ролями в серіалах "Американська історія жахів" і "Ретчед", кожен раз обирає яскраві й авангардні вбрання. Цього разу її вибором стала яскраво-червона сукня від Carolina Herrera.

Синтія Еріво

[ + – ] Синтія Еріво в Louis Vuitton Фото: Getty Images

Співачка й актриса не бентежиться, коли якогось разу таблоїди обговорюють її вбрання, сумніваючись, у який список їх відправити: стильних або модних катастроф. Вона не перестає пробувати нові фасони і вибирає найцікавіші моделі різних брендів. Правда, вже можна визначити, що їй подобається найбільше, — пір'я. Саме цей декор найчастіше прикрашає її сукні. Наряд від Louis Vuitton винятком не став.

Анджела Бассет

[ + – ] Анджела Бассет у Greta Constantine Фото: Getty Images

63-річна актриса за свою довгу кар'єру грала поліцейських, відьом та історичних особистостей, а на червоних доріжках вона завжди демонструє, що вік — це просто цифри. І не соромиться вибирати яскраві кольори й оригінальні фасони. Її сукню від Greta Constantine прикрашав декор наймоднішого в цьому сезоні кольору — пронизливо-рожевого.

Біллі Портер

[ + – ] Біллі Портер в Ashi Studio Фото: Getty Images

Біллі ще кілька років тому особисто продемонстрував, що яскраві вбрання не є прерогативою тільки актрис. І з тих пір, з'являючись на червоних доріжках, не припиняє дивувати. У тому числі й умінням ходити на підборах. Цього разу його наряд від Ashi Studio відрізнявся пишним декором на рукавах. А чорний колір відтіняли прикраси від Lorraine Schwartz.

Джейсон Судейкіс

[ + – ] Джейсон Судейкіс і його блакитний костюм Фото: Getty Images

Джейсон цього року отримав "Еммі" за роль у комедійному серіалі "Тед Лассо". А раніше його критикували за недбалий наряд. У цьому році він продемонстрував, що ґрунтовно підготувався. Його оксамитовий блакитний костюм вже назвали одним із найелегантніших на церемонії.