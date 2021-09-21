Муж дизайнера Тома Форда скончался после продолжительной болезни

Ричард Бакли и Том Форд были вместе с 1986 года. У них подрастает 9-летний сын.

В Лос-Анджелесе на 73-м году жизни скончался известный модный журналист Ричард Бакли, который 35 лет был партнером известного 60-летнего американского дизайнера и основателя модного лейбла своего имени Тома Форда, пишет Variety.

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"С большой печалью Том Форд объявляет о смерти своего любимого на протяжении 35 лет мужа Ричарда Бакли. Ричард мирно скончался в их доме в Лос-Анджелесе ночью. Рядом с ним были Том и их сын Джек. Он умер естественной смертью после продолжительной болезни", – сообщили в компании.

Бакли родился в Бингемтоне, штат Нью-Йорк, и рос в США, Франции и Германии. Он учился в Мэрилендском университете в Мюнхене. Его карьера началась в New York Magazine в 1979 году и продолжилась в Women's Wear Daily, Vanity Fair, Mirabella и Vogue Hommes International. В течение многих лет работы в газетах и ​​журналах его редакторами были Джон Б. Фэйрчайлд, Тина Браун и Грейс Мирабелла, пока он сам не был назначен главным редактором Vogue Hommes International в 1999 году.

Том и Ричард вместе с 1986 года. Они познакомились в Нью-Йорке на показе мод, когда Бакли было 38 лет, и он работал редактором журнала Women's Wear Daily. Как вспоминал Форд, первое, что поразило его при встрече с Ричардом, – это глаза.

[ + – ] Том Форд и Ричард Бакли были вместе 35 лет Фото: Getty Images

"Вы можете смотреть на кого-то и чувствовать, что знаете его всегда. Когда я впервые выпил с Ричардом, я почувствовал, что знаю о нем все. У него самые дикие глаза — как у аляскинского хаски. Они не синие, они не серые, они такого цвета, которого вы раньше не видели — они приближаются к серебристому. Они абсолютно ничего не раздают, но при этом полностью завораживают. Он был уверен в себе и красив, что делало его почти неприступным. Его взгляд был настолько пристальным, что это полностью меня нервировало", – говорил дизайнер.

В 2014 году после 27 лет отношений пара связала себя узами брака. Перед этим они прошли через ряд серьезных испытаний, главным из которых была онкология Баркли, у которого обнаружили рак горла.

Двумя годами ранее, в сентябре 2012-го, суррогатная мать родила им сына, которого назвали Александр Джон "Джек" Бакли Форд.

Напомним, в 2019 году Том Форд возглавил Совет модельеров Америки (CFDA). Его называют одним из самых успешных и уважаемых дизайнеров в мире.