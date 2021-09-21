Чоловік дизайнера Тома Форда помер після тривалої хвороби

Річард Баклі та Том Форд були разом із 1986 року. У них підростає 9-річний син.

У Лос-Анджелесі на 73-му році життя помер відомий модний журналіст Річард Баклі, який 35 років був партнером відомого 60-річного американського дизайнера і засновника модного лейбла свого імені Тома Форда, пише Variety.

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"З великим сумом Том Форд оголошує про смерть свого коханого протягом 35 років чоловіка Річарда Баклі. Річард мирно помер в їхньому будинку в Лос-Анджелесі вночі. Поруч із ним були Том і їхній син Джек. Він помер природною смертю після тривалої хвороби", — повідомили в компанії.

Баклі народився в Бінгемтоні, штат Нью-Йорк, і ріс у США, Франції та Німеччині. Він навчався в Мерілендському університеті в Мюнхені. Його кар'єра почалася в New York Magazine у 1979 році та продовжилася у Women's Wear Daily, Vanity Fair, Mirabella і Vogue Hommes International. Протягом багатьох років роботи в газетах і журналах його редакторами були Джон Б. Фейрчайлд, Тіна Браун і Грейс Мірабелла, поки він сам не був призначений головним редактором Vogue Hommes International у 1999 році.

Том і Річард разом із 1986 року. Вони познайомилися в Нью-Йорку на показі мод, коли Баклі було 38 років, і він працював редактором журналу Women's Wear Daily. Як згадував Форд, перше, що вразило його при зустрічі з Річардом, — це очі.

[ + – ] Том Форд і Річард Баклі були разом 35 років Фото: Getty Images

"Ви можете дивитися на когось і відчувати, що знаєте його завжди. Коли я вперше випив із Річардом, я відчув, що знаю про нього все. У нього дикі очі — як у аляскінського хаскі. Вони не сині, вони не сірі, вони такого кольору, якого ви раніше не бачили — вони наближаються до сріблястого. Вони абсолютно нічого не роздають, але при цьому повністю заворожують. Він був упевнений в собі та гарний, що робило його майже неприступним. Його погляд був настільки пильним, що це повністю мене нервувало", — говорив дизайнер.

У 2014 році після 27 років стосунків пара зв'язала себе узами шлюбу. Перед цим вони пройшли через низку серйозних випробувань, головним з яких була онкологія Барклі, у якого діагностували рак горла.

Двома роками раніше, у вересні 2012-го, сурогатна мати народила їм сина, якого назвали Олександр Джон "Джек" Баклі Форд.

Нагадаємо, в 2019 році Том Форд очолив Раду модельєрів Америки (CFDA). Його називають одним із найуспішніших і шанованих дизайнерів у світі.