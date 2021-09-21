В музее Ван Гога в Амстердаме выставили рисунок художника, который никто никогда не видел

Владелец рисунка сам обратился к сотрудникам музея с просьбой об экспертизе. Вскоре те подтвердили, что это – работа Ван Гога. Увидеть ее посетители смогут до 2 января.

Ранее никогда не демонстрируемый этюд "Изношенный", автором которого является Винсент Ван Гог, впервые выставлен на обозрение публики в амстердамском музее имени знаменитого художника, сообщает ВВС.

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Небольшой карандашный рисунок, подписанный "Винсент", изображает пожилого рабочего в жилете, брюках и сапогах, сидящего на деревянном стуле и обхватившего голову руками.

Подлинность рисунка, который был создан в 1882 году и более века хранился в частной коллекции нидерландской семьи, подтвердили сотрудники музея. С просьбой провести экспертизу к ним обратился сам владелец этюда.

"Мы очень рады, что внесли свой вклад в нашу специальность. Довольно редко новая работа приписывается Ван Гогу. Мы гордимся тем, что можем поделиться этим ранним рисунком и его историей с нашими посетителями", – заявила директор музея Эмили Горденкер.

[ + – ] Ван Гог создал этот рисунок в 29 лет

Публика сможет увидеть этюд до 2 января, после чего он будет возвращен владельцам.

"Этого никогда раньше нигде не видели. Это первый раз, когда этот рисунок выставлен для показа", – рассказал журналистам старший научный сотрудник музея Ван Гога Тейо Мидендорп. При этом он даже не берется оценивать стоимость работы.

Отмечается, что, вероятнее всего, Ван Гог использовал этюд в качестве основы для немного другой версии рисунка, которая в настоящее время находится в коллекции музея под названием Worn Out.

Художник написал этюд "Изношенный", когда жил в Гааге и все еще учился рисовать. На тот момент ему было около 29 лет. Рисунок дает экспертам представление о том, как Ван Гог развивал свое мастерство.

Напомним, в мае этого года американский коллекционер и искусствовед Стюарт Пивар, основавший Нью-Йоркскую академию искусств в 1979 году вместе с Энди Уорхолом, заявил, что заново открыл потерянную работу Ван Гога под названием "Овер, 1890".