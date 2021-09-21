У музеї Ван Гога в Амстердамі виставили малюнок художника, який ніхто ніколи не бачив

Власник малюнка сам звернувся до співробітників музею з проханням про експертизу. Незабаром ті підтвердили, що це — робота Ван Гога. Побачити її відвідувачі зможуть до 2 січня.

Раніше ніколи не демонстрований етюд "Зношений", автором якого є Вінсент Ван Гог, уперше виставлений на огляд публіки в амстердамському музеї імені знаменитого художника, повідомляє ВВС.

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Невеликий малюнок олівцем, підписаний "Вінсент", зображує літнього робочого в жилеті, штанах і чоботях, який сидить на дерев'яному стільці і схопився за голову.

Справжність малюнка, який був створений у 1882 році і понад століття зберігався в приватній колекції нідерландської сім'ї, підтвердили співробітники музею. З проханням провести експертизу до них звернувся сам власник етюду.

"Ми дуже раді, що зробили свій вклад у нашу спеціальність. Досить рідко нова робота приписується Ван Гогу. Ми пишаємося тим, що можемо поділитися цим раннім малюнком і його історією з нашими відвідувачами", — заявила директорка музею Емілі Горденкер.

[ + – ] Ван Гог створив цей малюнок у 29 років

Публіка зможе побачити етюд до 2 січня, після чого він буде повернутий власникам.

"Цього ніколи раніше ніде не бачили. Це перший раз, коли цей малюнок виставлений для показу", — розповів журналістам старший науковий співробітник музею Ван Гога Тейо Мідендорп. При цьому він навіть не береться оцінювати вартість роботи.

Зазначається, що, найімовірніше, Ван Гог використовував етюд як основу для трохи іншої версії малюнка, яка наразі в колекції музею під назвою Worn Out.

Художник написав етюд "Зношений", коли жив у Гаазі і все ще вчився малювати. На той момент йому було близько 29 років. Малюнок дає експертам уявлення про те, як Ван Гог розвивав свою майстерність.

Нагадаємо, у травні цього року американський колекціонер і мистецтвознавець Стюарт Півар, котрий заснував Нью-Йоркську академію мистецтв у 1979 році разом з Енді Ворхолом, заявив, що заново відкрив втрачену роботу Ван Гога під назвою "Овер, 1890".