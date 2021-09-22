Модные тенденции 2021-22. Топ-5 актуальных идей с Недели моды в Нью-Йорке

Весенне-летний сезон 2022 вернет в моду немало подзабытых вещей, дав им совершенно новое прочтение.

Несмотря на то, что только началась осень, и в ход пошли теплые вещи, модные дизайнеры уже вовсю корпят над тем, что предложить клиентам в сезоне весна-лето 2022. Судя по тому, что представили на подиумах завсегдатаи Нью-Йоркской недели моды, следующий сезон обещает быть ярким, смелым и практичным.

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Главный цвет сезона – зеленый

Неделя высокой моды в Нью-Йорке дала главное представление о том, какой цвет будет самым актуальным в новом сезоне, и таковым остается зеленый, причем акцент сместился на лаймовый его оттенок. Дизайнеры представили платья, костюмы, блузы в этом цвете, разбавив его цветочными или фантазийными принтами. Среди тех, кто делает ставку на зеленый, – Collina Strada, Tom Ford, Prabal Gurung.

Удлиненные шорты – хит сезона

Еще один тренд с недели моды 2022 в Нью-Йорке – длинные шорты. Дизайнеры представили большое разнообразие этого предмета гардероба, и модницам есть из чего выбрать. В новом сезоне одинаково актуальными будут как длинные шорты из денима, так и элегантные приталенные и зауженные капри. Разнообразием шорт порадовали коллекции Maryam Nassir Zadeh, Coach, Michael Kors и других брендов.

Трикотаж – удобно, практично, красиво

Нью-Йоркская недели моды диктует тренды не только в фасоне одежды нового сезона и ее отделке, но и в материалах. Одним из самых популярных весной-летом 2022 станет трикотаж. Удобный в носке, красивый и практичный, он займет достойное место в гардеробе модниц. Особенно актуальными будут уютные костюмы нейтральных оттенков, а также мягкие джемпера. Не исключено, что одним из факторов, вернувших трикотажу подзабытую славу, стали пандемия коронавируса и карантин, во время которого именно вещи из трикотажа полюбились тем, кто вынужден был оставаться дома. Дизайнеры учли этот момент. Трикотаж широко представлен в коллекциях таких брендов как Victor Glemaud, Ulla Johnson, Altuzarra и др.

Бахрома возвращается

Нью-Йоркская неделя моды вернула к жизни и незаслуженно призабытую бахрому. Более того, она стала одним из акцентов показов. В частности, отделка из бахромы была на платьях от Rachel Comey и Proenza Schouler, а также ею украшены вещи из коллекции Tory Burch.

Вечная классика

Одним из модных трендов сезона весна-лето 2022 будут наряды с претензией на богемность: вязанные крючком платья, летящие волнистые силуэты, легкие развевающиеся ткани как в монохроме, так ярких расцветок, придающих образу непринужденность и в то же время некую возвышенность. Так что если у кого-то в шкафу остались "бабушкины" платья крючком или шифоновые "воздушные" наряды, самое время присмотреться к ним.

Пока же на улице холодно и до весны еще полгода, предлагаем посмотреть, какие джинсы, плащи и обувь будут актуальны этой осенью.