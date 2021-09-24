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Журнал Фокус отпраздновал 15-летний юбилей

Лидия Новоселецкая
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Главный редактор журнала "Фокус" Алексей Газубей фото
Фото: Фокус | Главный редактор журнала "Фокус" Алексей Газубей

23 сентября в ресторанном комплексе Queen Киев состоялось празднование 15-летия журнала Фокус. Авторитетное издание пришли поздравить политики, эксперты, медийные личности, знаменитости и артисты. Специальной гостьей вечера выступила украинская певица Наталья Могилевская.

Пятнадцатилетний юбилей звучит серьезно, в особенности для украинского рынка СМИ. И разумеется, круглую дату журнал решил отпраздновать масштабно, собрав партнеров, политиков, бизнесменов, друзей и коллег в модном заведении столицы – ресторане Queen Kyiv с прекрасными видами на Днепр.

Перед началом официальной программы события гости собрались на праздничный коктейль. Приглашенные листали страницы юбилейного номера, в котором были собраны самые яркие и провокационные обложки за весь период существования журнала.

Начало официальной части события ознаменовалось выступлением главного редактора журнала Фокус – Алексея Газубея, после чего на сцену была приглашена команда издания.

Юбилей журнала Фокус фото
Алексей Газубей. Главный редактор журнала "Фокус"
Юбилей журнала Фокус фото
Команда журнала "Фокус" слева направо: Константин Рылев, Наталья Богута, Яна Маслович, Юлия Андреева, Станислав Мирошниченко, Алексей Батурин, Алексей Газубей, Михаил Багинский, Виктория Калкатина, Татьяна Собченко

Затем эстафету поздравлений журналу Фокус приняли советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, народный депутат фракции "Слуга Народа" Ирина Верещук, глава фракции "Голос" в Верховной Раде — Ярослав Железняк.

Михаил Подоляк фото
Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк
Ирина Верещук фото
Народный депутат фракции "Слуга Народа" Ирина Верещук
Ярослав Железняк фото
Глава партии "Голос" в Верховной Раде - Ярослав Железняк

После приветственных слов топ-менеджеров журнала и политиков началась развлекательная часть события, в ходе которой состоялось выступления джаз-квинтета Ольги Лукачевой при участии Евы Панченко. Главной звездой вечера стала легенда украинской музыки, певица Наталья Могилевская, которая представила гостям уникальную джазовую программу.

Юбилей журнала Фокус фото
Джаз-квинтет Ольги Лукачовой при участии Евы Панченко
Наталья Могилевскя фото
Наталья Могилевская

"Фокус" благодарит партнеров мероприятия: развлекательный комплекс Queen Kyiv, компанию LG, компанию Audi, рекламно-сувенирную компанию "Евробизнес Украина", компанию BAYADERA GROUP, модельное агентство VANN Models

Михаил Подоляк Жена фото
Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк с супругой
Александр Гвоздик фото
Спортивный редактор Фокус Даниил Вереитин и боксер Александр Гвоздик
Ирина Верещук фото
Народный депутат фракции "Слуга Народа" Ирина Верещук (в центре) с гостями вечера
Юбилей журнала Фокус фото
Команда журнала "Фокус"
Алексей Газубей фото
Главный редактор журнала "Фокус" Алексей Газубей
Директор журнала Фокус фото
Генеральный директор "Фокус-Медиа" Виктория Калкатина и выпускающий редактор focus.ua Мария Калкатина
Ярослав Железняк фото
Глава партии "Голос" в Верховной Раде - Ярослав Железняк
Телеведущая Татьяна Будь фото
Телеведущая Татьяна Будь
Михаил Багинский фото
Шеф-редактор focus.ua Михаил Багинский с супругой Анной и Мария Калкатина
Ольга Василевская-Смаглюк фото
Депутат ВР от партии Слуга Народа Ольга Василевская-Смаглюк
Оксана Продан фото
Оксана Продан (справа)
Юбилей журнала Фокус фото
Заместитель главного редактор журнала "Фокус" Станислав Мирошниченко
Мисс Украина фото
Оргкомитет конкурса "Мисс Украина"
Юбилей журнала Фокус фото
Фешен-редактор "Фокус" Лидия Новоселецкая, журналист рубрики Политика Серафима Таран
Наталья Могилевская фото
Наталья Могилевская
Юбилей журнала Фокус 15 лет
Редактор рубрики Культура Константин Рылев с супругой Мариной
Михаил Подоляк фото, Сергей Поярков фото
Михаил Подоляк и Сергей Поярков
Юлия Андреева фото
Игорь и Юлия Шевцовы, директор по маркетингу журнала "Фокус" Юлия Андреева
Юбилей журнала Фокус фото
Ответственный секретарь журнала "Фокус" Ирина Омельченко и редактор рубрики Экономика Наталья Богута
Ирина Верещук фото
Гости вечера, Ирина Верещук
Юбилей журнала Фокус фото
Алкогольный партнер вечера Bayadera Group
Юбилей журнала Фокус фото
Юбилейный номер журнала "Фокус"
Audi фото
Партнер вечера компания Audi
бренд одежды VOVK фото
Партнер вечера украинский бренд одежды VOVK
Pari Match фото
Партнеры журнала "Фокус" компания Pari Match
Топ-менеджмент партнеров вечера компании "Евробизнес"
Топ-менеджмент партнеров вечера компании "Евробизнес"
LG фото
Технологичный партнер вечера компания LG
VANN Models фото
Модельный партнер вечера агентство VANN Models