Журнал Фокус отпраздновал 15-летний юбилей

23 сентября в ресторанном комплексе Queen Киев состоялось празднование 15-летия журнала Фокус. Авторитетное издание пришли поздравить политики, эксперты, медийные личности, знаменитости и артисты. Специальной гостьей вечера выступила украинская певица Наталья Могилевская.

Пятнадцатилетний юбилей звучит серьезно, в особенности для украинского рынка СМИ. И разумеется, круглую дату журнал решил отпраздновать масштабно, собрав партнеров, политиков, бизнесменов, друзей и коллег в модном заведении столицы – ресторане Queen Kyiv с прекрасными видами на Днепр.

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Перед началом официальной программы события гости собрались на праздничный коктейль. Приглашенные листали страницы юбилейного номера, в котором были собраны самые яркие и провокационные обложки за весь период существования журнала.

Начало официальной части события ознаменовалось выступлением главного редактора журнала Фокус – Алексея Газубея, после чего на сцену была приглашена команда издания.

[ + – ] Алексей Газубей. Главный редактор журнала "Фокус"

[ + – ] Команда журнала "Фокус" слева направо: Константин Рылев, Наталья Богута, Яна Маслович, Юлия Андреева, Станислав Мирошниченко, Алексей Батурин, Алексей Газубей, Михаил Багинский, Виктория Калкатина, Татьяна Собченко

Затем эстафету поздравлений журналу Фокус приняли советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, народный депутат фракции "Слуга Народа" Ирина Верещук, глава фракции "Голос" в Верховной Раде — Ярослав Железняк.

[ + – ] Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк

[ + – ] Народный депутат фракции "Слуга Народа" Ирина Верещук

[ + – ] Глава партии "Голос" в Верховной Раде - Ярослав Железняк

После приветственных слов топ-менеджеров журнала и политиков началась развлекательная часть события, в ходе которой состоялось выступления джаз-квинтета Ольги Лукачевой при участии Евы Панченко. Главной звездой вечера стала легенда украинской музыки, певица Наталья Могилевская, которая представила гостям уникальную джазовую программу.

[ + – ] Джаз-квинтет Ольги Лукачовой при участии Евы Панченко

[ + – ] Наталья Могилевская

"Фокус" благодарит партнеров мероприятия: развлекательный комплекс Queen Kyiv, компанию LG, компанию Audi, рекламно-сувенирную компанию "Евробизнес Украина", компанию BAYADERA GROUP, модельное агентство VANN Models

[ + – ] Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк с супругой

[ + – ] Спортивный редактор Фокус Даниил Вереитин и боксер Александр Гвоздик

[ + – ] Народный депутат фракции "Слуга Народа" Ирина Верещук (в центре) с гостями вечера

[ + – ] Команда журнала "Фокус"

[ + – ] Главный редактор журнала "Фокус" Алексей Газубей

[ + – ] Генеральный директор "Фокус-Медиа" Виктория Калкатина и выпускающий редактор focus.ua Мария Калкатина

[ + – ] Глава партии "Голос" в Верховной Раде - Ярослав Железняк

[ + – ] Телеведущая Татьяна Будь

[ + – ] Шеф-редактор focus.ua Михаил Багинский с супругой Анной и Мария Калкатина

[ + – ] Депутат ВР от партии Слуга Народа Ольга Василевская-Смаглюк

[ + – ] Оксана Продан (справа)

[ + – ] Заместитель главного редактор журнала "Фокус" Станислав Мирошниченко

[ + – ] Оргкомитет конкурса "Мисс Украина"

[ + – ] Фешен-редактор "Фокус" Лидия Новоселецкая, журналист рубрики Политика Серафима Таран

[ + – ] Наталья Могилевская

[ + – ] Редактор рубрики Культура Константин Рылев с супругой Мариной

[ + – ] Михаил Подоляк и Сергей Поярков

[ + – ] Игорь и Юлия Шевцовы, директор по маркетингу журнала "Фокус" Юлия Андреева

[ + – ] Ответственный секретарь журнала "Фокус" Ирина Омельченко и редактор рубрики Экономика Наталья Богута

[ + – ] Гости вечера, Ирина Верещук

[ + – ] Алкогольный партнер вечера Bayadera Group

[ + – ] Юбилейный номер журнала "Фокус"

[ + – ] Партнер вечера компания Audi

[ + – ] Партнер вечера украинский бренд одежды VOVK

[ + – ] Партнеры журнала "Фокус" компания Pari Match

[ + – ] Топ-менеджмент партнеров вечера компании "Евробизнес"

[ + – ] Технологичный партнер вечера компания LG