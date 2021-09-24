Журнал Фокус отпраздновал 15-летний юбилей

23 сентября в ресторанном комплексе Queen Киев состоялось празднование 15-летия журнала Фокус. Авторитетное издание пришли поздравить политики, эксперты, медийные личности, знаменитости и артисты. Специальной гостьей вечера выступила украинская певица Наталья Могилевская.
Пятнадцатилетний юбилей звучит серьезно, в особенности для украинского рынка СМИ. И разумеется, круглую дату журнал решил отпраздновать масштабно, собрав партнеров, политиков, бизнесменов, друзей и коллег в модном заведении столицы – ресторане Queen Kyiv с прекрасными видами на Днепр.
Перед началом официальной программы события гости собрались на праздничный коктейль. Приглашенные листали страницы юбилейного номера, в котором были собраны самые яркие и провокационные обложки за весь период существования журнала.
Начало официальной части события ознаменовалось выступлением главного редактора журнала Фокус – Алексея Газубея, после чего на сцену была приглашена команда издания.
Затем эстафету поздравлений журналу Фокус приняли советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, народный депутат фракции "Слуга Народа" Ирина Верещук, глава фракции "Голос" в Верховной Раде — Ярослав Железняк.
После приветственных слов топ-менеджеров журнала и политиков началась развлекательная часть события, в ходе которой состоялось выступления джаз-квинтета Ольги Лукачевой при участии Евы Панченко. Главной звездой вечера стала легенда украинской музыки, певица Наталья Могилевская, которая представила гостям уникальную джазовую программу.