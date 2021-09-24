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Журнал Фокус відсвяткував 15-річний ювілей

Лідія Новоселецька
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Головний редактор журналу "Фокус" Олексій Газубей фото
Фото: Фокус | Головний редактор журналу "Фокус" Олексій Газубей

23 вересня в ресторанному комплексі Queen Київ відбулося святкування 15-річчя журналу Фокус. Авторитетне видання прийшли привітати політики, експерти, медійні особистості, зірки й артисти. Спеціальною гостею вечора стала українська співачка Наталія Могилевська.

П'ятнадцятирічний ювілей звучить серйозно, особливо для українського ринку ЗМІ. І зрозуміло, круглу дату журнал вирішив відсвяткувати масштабно, зібравши партнерів, політиків, бізнесменів, друзів і колег у модному закладі столиці — ресторані Queen Kyiv із прекрасними видами на Дніпро.

Перед початком офіційної програми події гості зібралися на святковий коктейль. Запрошені гортали сторінки ювілейного номера, в якому були зібрані найбільш яскраві та провокаційні обкладинки за весь період існування журналу.

Початок офіційної частини події ознаменувався виступом головного редактора журналу Фокус — Олексія Газубея, після чого на сцену була запрошена команда видання.

Ювілей журналу Фокус фото
Олексій Газубей. Головний редактор журналу "Фокус"
Ювілей журналу Фокус фото
Команда журналу "Фокус" зліва направо: Костянтин Рильов, Наталія Богута, Яна Маслович, Юлія Андрєєва, Станіслав Мірошниченко, Олексій Батурин, Олексій Газубей, Михайло Багінський, Вікторія Калкатіна, Тетяна Собченко

Потім естафету привітань журналу Фокус взяли радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк, народна депутатка фракції "Слуга Народу" Ірина Верещук, глава партії "Голос" у Верховній Раді — Ярослав Железняк.

Михайло Подоляк фото
Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк
Ірина Верещук фото
Народна депутатка фракції "Слуга Народу" Ірина Верещук
Ярослав Железняк фото
Глава партії "Голос" у Верховній Раді — Ярослав Железняк

Після привітальних слів топменеджерів журналу та політиків почалася розважальна частина події, в процесі якої відбулися виступи джаз-квінтету Ольги Лукачевої за участю Єви Панченко. Головною зіркою вечора стала легенда української музики, співачка Наталя Могилевська, яка представила гостям унікальну джазову програму.

Ювілей журналу Фокус фото
Джаз-квінтет Ольги Лукачової за участю Єви Панченко
Наталя Могилевська фото
Наталя Могилевська

"Фокус" дякує партнерам заходу: розважальному комплексу Queen Kyiv, компанії LG, компанії Audi, рекламно-сувенірній компанії "Євробізнес Україна", компанії BAYADERA GROUP, модельному агентству VANN Models.

Михайло Подоляк Дружина фото
Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк із дружиною
Олександр Гвоздик фото
Спортивний редактор Фокус Даниїл Вереітін і боксер Олександр Гвоздик
Ірина Верещук фото
Народна депутатка фракції "Слуга Народу" Ірина Верещук (у центрі) із гостями вечора
Ювілей журналу Фокус фото
Команда журналу "Фокус"
Олексій Газубей фото
Головний редактор журналу "Фокус" Олексій Газубей
Директор журналу Фокус фото
Генеральна директорка "Фокус-Медіа" Вікторія Калкатіна і випускова редакторка focus.ua Марія Калкатіна
Ярослав Железняк фото
Глава партії "Голос" у Верховній Раді — Ярослав Железняк
Телеведуча Тетяна Будь фото
Телеведуча Тетяна Будь
Михайло Багінський фото
Шеф-редактор focus.ua Михайло Багінський з дружиною Анною і Марія Калкатіна
Ольга Василевська-Смаглюк фото
Депутатка ВР від партії Слуга Народу Ольга Василевська-Смаглюк
Оксана Продан фото
Оксана Продан (праворуч)
Ювілей журналу Фокус фото
Заступник головного редактор журналу "Фокус" Станіслав Мірошниченко
Міс Україна фото
Оргкомітет конкурсу "Міс Україна"
Ювілей журналу Фокус фото
Фешн-редакторка "Фокус" Лідія Новоселецька, журналістка рубрики Політика Серафима Таран
Наталя Могилевська фото
Наталя Могилевська
Ювілей журналу Фокус 15 років
Редактор рубрики Культура Костянтин Рильов із дружиною Мариною
Михайло Подоляк фото, Сергій Поярков фото
Михайло Подоляк і Сергій Поярков
Юлія Андрєєва фото
Ігор і Юлія Шевцови, директорка з маркетингу журналу "Фокус" Юлія Андрєєва
Ювілей журналу Фокус фото
Відповідальна секретарка журналу "Фокус" Ірина Омельченко і редакторка рубрики Економіка Наталія Богута
Ірина Верещук фото
Гості вечора, Ірина Верещук
Ювілей журналу Фокус фото
Алкогольний партнер вечора Bayadera Group
Ювілей журналу Фокус фото
Ювілейний номер журналу "Фокус"
Audi фото
Партнер вечора компанія Audi
бренд одягу VOVK фото
Партнер вечора український бренд одягу VOVK
Pari Match фото
Партнери журналу "Фокус" компанія Pari Match
Топменеджмент партнерів вечора компанії "Євробізнес"
Топменеджмент партнерів вечора компанії "Євробізнес"
LG фото
Технологічний партнер вечора компанія LG
VANN Models фото
Модельний партнер вечора агентство VANN Models