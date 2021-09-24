Журнал Фокус відсвяткував 15-річний ювілей

23 вересня в ресторанному комплексі Queen Київ відбулося святкування 15-річчя журналу Фокус. Авторитетне видання прийшли привітати політики, експерти, медійні особистості, зірки й артисти. Спеціальною гостею вечора стала українська співачка Наталія Могилевська.
П'ятнадцятирічний ювілей звучить серйозно, особливо для українського ринку ЗМІ. І зрозуміло, круглу дату журнал вирішив відсвяткувати масштабно, зібравши партнерів, політиків, бізнесменів, друзів і колег у модному закладі столиці — ресторані Queen Kyiv із прекрасними видами на Дніпро.
Перед початком офіційної програми події гості зібралися на святковий коктейль. Запрошені гортали сторінки ювілейного номера, в якому були зібрані найбільш яскраві та провокаційні обкладинки за весь період існування журналу.
Початок офіційної частини події ознаменувався виступом головного редактора журналу Фокус — Олексія Газубея, після чого на сцену була запрошена команда видання.
Потім естафету привітань журналу Фокус взяли радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк, народна депутатка фракції "Слуга Народу" Ірина Верещук, глава партії "Голос" у Верховній Раді — Ярослав Железняк.
Після привітальних слів топменеджерів журналу та політиків почалася розважальна частина події, в процесі якої відбулися виступи джаз-квінтету Ольги Лукачевої за участю Єви Панченко. Головною зіркою вечора стала легенда української музики, співачка Наталя Могилевська, яка представила гостям унікальну джазову програму.