Журнал Фокус відсвяткував 15-річний ювілей

23 вересня в ресторанному комплексі Queen Київ відбулося святкування 15-річчя журналу Фокус. Авторитетне видання прийшли привітати політики, експерти, медійні особистості, зірки й артисти. Спеціальною гостею вечора стала українська співачка Наталія Могилевська.

П'ятнадцятирічний ювілей звучить серйозно, особливо для українського ринку ЗМІ. І зрозуміло, круглу дату журнал вирішив відсвяткувати масштабно, зібравши партнерів, політиків, бізнесменів, друзів і колег у модному закладі столиці — ресторані Queen Kyiv із прекрасними видами на Дніпро.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Перед початком офіційної програми події гості зібралися на святковий коктейль. Запрошені гортали сторінки ювілейного номера, в якому були зібрані найбільш яскраві та провокаційні обкладинки за весь період існування журналу.

Початок офіційної частини події ознаменувався виступом головного редактора журналу Фокус — Олексія Газубея, після чого на сцену була запрошена команда видання.

[ + – ] Олексій Газубей. Головний редактор журналу "Фокус"

[ + – ] Команда журналу "Фокус" зліва направо: Костянтин Рильов, Наталія Богута, Яна Маслович, Юлія Андрєєва, Станіслав Мірошниченко, Олексій Батурин, Олексій Газубей, Михайло Багінський, Вікторія Калкатіна, Тетяна Собченко

Потім естафету привітань журналу Фокус взяли радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк, народна депутатка фракції "Слуга Народу" Ірина Верещук, глава партії "Голос" у Верховній Раді — Ярослав Железняк.

[ + – ] Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк

[ + – ] Народна депутатка фракції "Слуга Народу" Ірина Верещук

[ + – ] Глава партії "Голос" у Верховній Раді — Ярослав Железняк

Після привітальних слів топменеджерів журналу та політиків почалася розважальна частина події, в процесі якої відбулися виступи джаз-квінтету Ольги Лукачевої за участю Єви Панченко. Головною зіркою вечора стала легенда української музики, співачка Наталя Могилевська, яка представила гостям унікальну джазову програму.

[ + – ] Джаз-квінтет Ольги Лукачової за участю Єви Панченко

[ + – ] Наталя Могилевська

"Фокус" дякує партнерам заходу: розважальному комплексу Queen Kyiv, компанії LG, компанії Audi, рекламно-сувенірній компанії "Євробізнес Україна", компанії BAYADERA GROUP, модельному агентству VANN Models.

[ + – ] Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк із дружиною

[ + – ] Спортивний редактор Фокус Даниїл Вереітін і боксер Олександр Гвоздик

[ + – ] Народна депутатка фракції "Слуга Народу" Ірина Верещук (у центрі) із гостями вечора

[ + – ] Команда журналу "Фокус"

[ + – ] Головний редактор журналу "Фокус" Олексій Газубей

[ + – ] Генеральна директорка "Фокус-Медіа" Вікторія Калкатіна і випускова редакторка focus.ua Марія Калкатіна

[ + – ] Глава партії "Голос" у Верховній Раді — Ярослав Железняк

[ + – ] Телеведуча Тетяна Будь

[ + – ] Шеф-редактор focus.ua Михайло Багінський з дружиною Анною і Марія Калкатіна

[ + – ] Депутатка ВР від партії Слуга Народу Ольга Василевська-Смаглюк

[ + – ] Оксана Продан (праворуч)

[ + – ] Заступник головного редактор журналу "Фокус" Станіслав Мірошниченко

[ + – ] Оргкомітет конкурсу "Міс Україна"

[ + – ] Фешн-редакторка "Фокус" Лідія Новоселецька, журналістка рубрики Політика Серафима Таран

[ + – ] Наталя Могилевська

[ + – ] Редактор рубрики Культура Костянтин Рильов із дружиною Мариною

[ + – ] Михайло Подоляк і Сергій Поярков

[ + – ] Ігор і Юлія Шевцови, директорка з маркетингу журналу "Фокус" Юлія Андрєєва

[ + – ] Відповідальна секретарка журналу "Фокус" Ірина Омельченко і редакторка рубрики Економіка Наталія Богута

[ + – ] Гості вечора, Ірина Верещук

[ + – ] Алкогольний партнер вечора Bayadera Group

[ + – ] Ювілейний номер журналу "Фокус"

[ + – ] Партнер вечора компанія Audi

[ + – ] Партнер вечора український бренд одягу VOVK

[ + – ] Партнери журналу "Фокус" компанія Pari Match

[ + – ] Топменеджмент партнерів вечора компанії "Євробізнес"

[ + – ] Технологічний партнер вечора компанія LG