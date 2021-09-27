Том Хиддлстон впервые вышел в свет со своей новой девушкой Зави Эштон

Ранее звезда супергеройских фильмов встречался с певицей Тейлор Свифт

40-летний Том Хиддлстон впервые вышел в свет со своей новой девушкой – 37-летней актрисой Зави Эштон. Пара подтвердила свои отношения, вместе появившись на красной дорожке церемонии Tony Awards в Нью-Йорке, которая проходила в театре Winter Garden, пишет Daily Mail.

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Хиддлстон и Эштон познакомились в 2019 году — они вместе играли в бродвейском спектакле "Предательство" в Вест-Энде. Однако профессиональным сотрудничеством дело не закончилось и пара вскоре начала встречаться.

В прошлом году друзья актера проговорились, что Хиддлстон, прославившийся ролью Локи в фильмах вселенной Marvel, настолько влюблен, что даже принял решение съехаться с Зави. И теперь они вместе живут в Атланте.

[ + – ] Том Хиддлстон и Зави Эштон с коллегами на красной дорожке Фото: Getty Images

В начале этого месяца парочку "застукали" во время отпуска на Ибице. Инсайдеры сообщают, что Том и Зави прекрасно друг другу подходят, и их устраивает спокойная жизнь вдали от папарацци и навязчивых поклонников. Правда, о свадьбе пока речь не идет.

Говорят, что Том так долго держал отношения с Зави в секрете из-за повышенного внимания к его предыдущему роману с Тейлор Свифт. "Он пошел на многое, чтобы сохранить этот роман в тайне", — заявил источник.

Актер признавался, что после разрыва с Тейлор, которую он даже успел свозить к себе на родину в Британию и познакомить с родителями, он понял, что его внутренний мир нуждается в защите, поэтому теперь он не выставляет личную жизнь напоказ.

Напомним, Том Хиддлстон прославился ролью Локи в супергеройских фильмах из вселенной Marvel, ролью в сериале "Ночной администратор" и романтичным дуэтом с Тильдой Суинтон в картине "Выживут только любовники". Он встречался с актрисой Сюзанной Филдинг, а потом завязал короткий роман с певицей Тейлор Свифт. Они встречались всего несколько месяцев, так что большинство поклонников актера решили, что это даже был рекламный ход.

Зави Эштон в настоящее время снимается в сериале "Рассказ служанки", до этого появлялась лишь в эпизодических ролях в некоторых сериалах и малобюджетных фильмах.