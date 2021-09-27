Том Гіддлстон вперше вийшов у світ зі своєю новою дівчиною Заві Ештон

Раніше зірка супергеройських фільмів зустрічався зі співачкою Тейлор Свіфт

40-річний Том Гіддлстон вперше вийшов у світ зі своєю новою дівчиною — 37-річною актрисою Заві Ештон. Пара підтвердила свої стосунки, разом з'явившись на червоній доріжці церемонії Tony Awards у Нью-Йорку, яка відбулася в театрі Winter Garden, пише Daily Mail.

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Гіддлстон та Ештон познайомилися в 2019 році — вони разом грали в бродвейській виставі "Зрада" у Вест-Енді. Однак професійним співробітництвом справа не закінчилася, і пара незабаром почала зустрічатися.

Минулого року друзі актора проговорилися, що Гіддлстон, який прославився роллю Локі у фільмах всесвіту Marvel, настільки закоханий, що навіть прийняв рішення з'їхатися з Заві. І тепер вони разом живуть в Атланті.

[ + – ] Том Гіддлстон і Заві Ештон із колегами на червоній доріжці Фото: Getty Images

На початку цього місяця парочку "застукали" під час відпустки на Ібіці. Інсайдери повідомляють, що Том і Заві прекрасно один одному пасують і їх влаштовує спокійне життя вдалині від папараці та нав'язливих шанувальників. Правда, про весілля поки не йдеться.

Кажуть, що Том так довго тримав стосунки із Заві в секреті через підвищену увагу до його попереднього роману з Тейлор Свіфт. "Він пішов на багато чого, щоб зберегти цей роман у таємниці", — заявило джерело.

Актор зізнався, що після розриву з Тейлор, яку він навіть встиг звозити до себе на батьківщину в Британію і познайомити з батьками, він зрозумів, що його внутрішній світ потребує захисту, тому тепер він не виставляє особисте життя напоказ.

Нагадаємо, Том Гіддлстон прославився роллю Локі в супергеройських фільмах зі всесвіту Marvel, роллю в серіалі "Нічний адміністратор" і романтичним дуетом із Тільдою Свінтон у картині "Виживуть лише коханці". Він зустрічався з актрисою Сюзанною Філдінг, а потім зав'язав короткий роман зі співачкою Тейлор Свіфт. Вони зустрічалися всього кілька місяців, так що більшість шанувальників актора вирішили, що це навіть був рекламний хід.

Заві Ештон наразі знімається в серіалі "Розповідь служниці", до цього з'являлася лише в епізодичних ролях у деяких серіалах і малобюджетних фільмах.