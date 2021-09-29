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Дочь Моники Беллуччи и Наталья Водянова появились на показе Dior в Париже

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Фото: Getty Images | Дева Кассель на показе Dior

Во французской столице стартовала Неделя моды и туда устремились селебрити со всего мира

Показ новой коллекции Dior стал одним из главных модных событий, и его посетили Наталья Водянова с супругом Антуаном Арно, актриса Розамунд Пайк, модель Дева Кассель, Мэй Маск, Елена Перминова, Джису из Blackpink, армия поклонников которой чуть не сорвала показ, и многие-многие другие. Об этом пишет Vogue.

Мария Грация Кьюри, которая стала первой женщиной за всю историю бренда, занявшей должность креативного директора, представила коллекцию, навеянную молодежной революцией 60-х.

Показ Dior на Неделе моды в Париже

"Это что-то графическое и чистое, минимальное и позитивное. Потому что я считаю, что мы должны смотреть в будущее с оптимизмом", — заявила Кьюри. Для вдохновения она использовала архив Dior, а если точнее, — то коллекцию Slim-Line, созданной Марком Боханом для дома в 1961 году.

показ диор, модели
Модели с показа Dior
Фото: Getty Images
показ диор, модели
Модели с показа Dior
Фото: Getty Images

Декорации для дефиле создала 85-летняя итальянская художница Анна Папаратти, которая полвека назад придумала и отрисовала настольную игру. Тогда Анна была пионером международного авангардного искусства и завсегдатаем знаменитого клуба Piper в Риме.

Так что по подиуму шли модели в платьях А-силуэта и миниатюрных лаконичных костюмах чистых и ярких цветов.

дева кассель, дочь моники беллуччи
Дева Кассель
Фото: Getty Images
наталья водянова, антуан арно
Наталья Водянова и Антуан Арно
Фото: Getty Images
Элизабет Дебики, показ диор
Актриса Элизабет Дебики
Фото: Instagram Dior
Розамунд Пайк, пока диор
Актриса Розамунд Пайк
Фото: Instagram Dior
Кьяра Ферраньи, блогер
Блогер и инфлюэнсер Кьяра Ферраньи
Фото: Instagram Dior
барбара прави, евровидение
Участница "Евровидения" Барбара Прави
Фото: Instagram Dior
Дева Кассель, модель, дочь моники беллуччи
Дева Кассель
Фото: Instagram Dior
Джису, Blackpink
Джису из Blackpink
Фото: Instagram Dior

Критики считают, что Кьюри делает ставку на молодое поколение и выигрывает. Стоит вспомнить, что поклонницей обновленного Dior является Аня Тейлор-Джой. Так что стоит ожидать, что многие из этих образов точно разойдутся по соцсетям и красным ковровым дорожкам.