Дочь Моники Беллуччи и Наталья Водянова появились на показе Dior в Париже

Во французской столице стартовала Неделя моды и туда устремились селебрити со всего мира

Показ новой коллекции Dior стал одним из главных модных событий, и его посетили Наталья Водянова с супругом Антуаном Арно, актриса Розамунд Пайк, модель Дева Кассель, Мэй Маск, Елена Перминова, Джису из Blackpink, армия поклонников которой чуть не сорвала показ, и многие-многие другие. Об этом пишет Vogue.

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Мария Грация Кьюри, которая стала первой женщиной за всю историю бренда, занявшей должность креативного директора, представила коллекцию, навеянную молодежной революцией 60-х.

[ + – ] Показ Dior на Неделе моды в Париже

"Это что-то графическое и чистое, минимальное и позитивное. Потому что я считаю, что мы должны смотреть в будущее с оптимизмом", — заявила Кьюри. Для вдохновения она использовала архив Dior, а если точнее, — то коллекцию Slim-Line, созданной Марком Боханом для дома в 1961 году.

[ + – ] Модели с показа Dior Фото: Getty Images [ + – ] Модели с показа Dior Фото: Getty Images

Декорации для дефиле создала 85-летняя итальянская художница Анна Папаратти, которая полвека назад придумала и отрисовала настольную игру. Тогда Анна была пионером международного авангардного искусства и завсегдатаем знаменитого клуба Piper в Риме.

Так что по подиуму шли модели в платьях А-силуэта и миниатюрных лаконичных костюмах чистых и ярких цветов.

[ + – ] Дева Кассель Фото: Getty Images [ + – ] Наталья Водянова и Антуан Арно Фото: Getty Images

[ + – ] Актриса Элизабет Дебики Фото: Instagram Dior [ + – ] Актриса Розамунд Пайк Фото: Instagram Dior

[ + – ] Блогер и инфлюэнсер Кьяра Ферраньи Фото: Instagram Dior [ + – ] Участница "Евровидения" Барбара Прави Фото: Instagram Dior

[ + – ] Дева Кассель Фото: Instagram Dior [ + – ] Джису из Blackpink Фото: Instagram Dior

Критики считают, что Кьюри делает ставку на молодое поколение и выигрывает. Стоит вспомнить, что поклонницей обновленного Dior является Аня Тейлор-Джой. Так что стоит ожидать, что многие из этих образов точно разойдутся по соцсетям и красным ковровым дорожкам.