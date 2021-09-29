Дочь Моники Беллуччи и Наталья Водянова появились на показе Dior в Париже
Во французской столице стартовала Неделя моды и туда устремились селебрити со всего мира
Показ новой коллекции Dior стал одним из главных модных событий, и его посетили Наталья Водянова с супругом Антуаном Арно, актриса Розамунд Пайк, модель Дева Кассель, Мэй Маск, Елена Перминова, Джису из Blackpink, армия поклонников которой чуть не сорвала показ, и многие-многие другие. Об этом пишет Vogue.
Мария Грация Кьюри, которая стала первой женщиной за всю историю бренда, занявшей должность креативного директора, представила коллекцию, навеянную молодежной революцией 60-х.
"Это что-то графическое и чистое, минимальное и позитивное. Потому что я считаю, что мы должны смотреть в будущее с оптимизмом", — заявила Кьюри. Для вдохновения она использовала архив Dior, а если точнее, — то коллекцию Slim-Line, созданной Марком Боханом для дома в 1961 году.
Декорации для дефиле создала 85-летняя итальянская художница Анна Папаратти, которая полвека назад придумала и отрисовала настольную игру. Тогда Анна была пионером международного авангардного искусства и завсегдатаем знаменитого клуба Piper в Риме.
Так что по подиуму шли модели в платьях А-силуэта и миниатюрных лаконичных костюмах чистых и ярких цветов.
Критики считают, что Кьюри делает ставку на молодое поколение и выигрывает. Стоит вспомнить, что поклонницей обновленного Dior является Аня Тейлор-Джой. Так что стоит ожидать, что многие из этих образов точно разойдутся по соцсетям и красным ковровым дорожкам.