Дочка Моніки Беллуччі і Наталія Водянова з'явилися на показі Dior у Парижі

У французькій столиці стартував Тиждень моди і туди кинулися селебріті з усього світу

Показ нової колекції Dior став одним з головних модних подій, і його відвідали Наталія Водянова з чоловіком Антуаном Арно, актриса Розамунд Пайк, модель Діва Кассель, Мей Маск, Олена Пермінова, Джіс з Blackpink, армія шанувальників якої ледь не зірвала показ, і багато-багато інших. Про це пише Vogue.

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Марія Грація К'юрі, котра стала першою жінкою за всю історію бренду, яка зайняла посаду креативного директора, представила колекцію, навіяну молодіжною революцією 60-х.

[ + – ] Показ Dior на Тижні моди в Парижі

"Це щось графічне і чисте, мінімальне і позитивне. Тому що я вважаю, що ми повинні дивитися в майбутнє з оптимізмом", — заявила К'юрі. Для натхнення вона використовувала архів Dior, а якщо точніше, — то колекцію Slim-Line, створену Марком Боханом для будинку в 1961 році.

[ + – ] Моделі з показу Dior Фото: Getty Images [ + – ] Моделі з показу Dior Фото: Getty Images

Декорації для дефіле створила 85-річна італійська художниця Анна Папаратті, яка півстоліття тому придумала і намалювала настільну гру. Тоді Анна була піонером міжнародного авангардного мистецтва і завсідником знаменитого клубу Piper у Римі.

Тому по подіуму йшли моделі в сукнях А-силуету і мініатюрних лаконічних костюмах чистих та яскравих кольорів.

[ + – ] Діва Кассель Фото: Getty Images [ + – ] Наталя Водянова та Антуан Арно Фото: Getty Images

[ + – ] Актриса Елізабет Дебікі Фото: Instagram Dior [ + – ] Актриса Розамунд Пайк Фото: Instagram Dior

[ + – ] Блогерка та інфлюенсерка К'яра Ферраньї Фото: Instagram Dior [ + – ] Учасниця "Євробачення" Барбара Праві Фото: Instagram Dior

[ + – ] Діва Кассель Фото: Instagram Dior [ + – ] Джіс з Blackpink Фото: Instagram Dior

Критики вважають, що К'юрі робить ставку на молоде покоління і виграє. Варто згадати, що прихильницею оновленого Dior є Аня Тейлор-Джой. Тому варто очікувати, що багато з цих образів точно розійдуться по соцмережах і червоних килимових доріжках.