Дочка Моніки Беллуччі і Наталія Водянова з'явилися на показі Dior у Парижі
У французькій столиці стартував Тиждень моди і туди кинулися селебріті з усього світу
Показ нової колекції Dior став одним з головних модних подій, і його відвідали Наталія Водянова з чоловіком Антуаном Арно, актриса Розамунд Пайк, модель Діва Кассель, Мей Маск, Олена Пермінова, Джіс з Blackpink, армія шанувальників якої ледь не зірвала показ, і багато-багато інших. Про це пише Vogue.
Марія Грація К'юрі, котра стала першою жінкою за всю історію бренду, яка зайняла посаду креативного директора, представила колекцію, навіяну молодіжною революцією 60-х.
"Це щось графічне і чисте, мінімальне і позитивне. Тому що я вважаю, що ми повинні дивитися в майбутнє з оптимізмом", — заявила К'юрі. Для натхнення вона використовувала архів Dior, а якщо точніше, — то колекцію Slim-Line, створену Марком Боханом для будинку в 1961 році.
Декорації для дефіле створила 85-річна італійська художниця Анна Папаратті, яка півстоліття тому придумала і намалювала настільну гру. Тоді Анна була піонером міжнародного авангардного мистецтва і завсідником знаменитого клубу Piper у Римі.
Тому по подіуму йшли моделі в сукнях А-силуету і мініатюрних лаконічних костюмах чистих та яскравих кольорів.
Критики вважають, що К'юрі робить ставку на молоде покоління і виграє. Варто згадати, що прихильницею оновленого Dior є Аня Тейлор-Джой. Тому варто очікувати, що багато з цих образів точно розійдуться по соцмережах і червоних килимових доріжках.