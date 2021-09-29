Дочь президента США Джорджа Буша впервые стала матерью
Барбара Буш родила дочь Кору Джорджию
39-летняя дочь 43-го президента США Джорджа Буша родила первого ребенка. Дочь уже назвали в честь дедушки. Малышка получила имя Кора Джорджия. Радостную новость сообщила родная сестра новоиспеченной матери – Дженна Буш-Хагер в Instagram.
Барбара Буш и ее 39-летний супруг Крэйг Койн стали родителями еще в понедельник, но новость опубликовали спустя несколько дней.
Малышка появилась на свет в больнице штата Мэн, где у семьи Буш находится большой дом. Именно там Барбара и Крэйг сыграли свадьбу в 2018 году.
В официальном заявлении 43-го президента США Джорджа Буша и его супруги Лоры сообщается, что малышка родилась очаровательной и здоровой. "Мы очень горды и полны благодарности", — написали счастливые бабушка и дедушка.
Поделилась снимками новорожденной и ее тетя Дженна, которая сама воспитывает троих детей вместе со своим мужем Генри Хагером.
"Дорогая Кора Джорджия! Сегодня тот день, когда я познакомилась со своей самой красивой, драгоценной, смелой племянницей, но немного раньше, чем ожидалось. Я с трепетом наблюдала, как моя самая дорогая и сильная Барбара стала мамой. И сегодня тот самый день, когда я влюбилась. Двоюродные брат и сестры с нетерпением ждут возможности поиграть с тобой", — написала Дженна.
Со сценаристом Крэйгом Койном Барбара Буш познакомилась четыре года назад на вечеринке. Свадьбу сыграли уже через год в семейном кругу.
Барбара Буш, которая является основательницей некоммерческой медицинской организации Global Health Corps, не афишировала свою беременность. Даже все ее страницы в соцсетях закрыты для посторонних.