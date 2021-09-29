Дочь президента США Джорджа Буша впервые стала матерью

Барбара Буш родила дочь Кору Джорджию

39-летняя дочь 43-го президента США Джорджа Буша родила первого ребенка. Дочь уже назвали в честь дедушки. Малышка получила имя Кора Джорджия. Радостную новость сообщила родная сестра новоиспеченной матери – Дженна Буш-Хагер в Instagram.

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Барбара Буш и ее 39-летний супруг Крэйг Койн стали родителями еще в понедельник, но новость опубликовали спустя несколько дней.

[ + – ] Барбара Буш с сестрой Дженной Фото: Instagram jennabhager [ + – ] Барбара Буш с мужем и новорожденной дочерью Фото: Instagram jennabhager

Малышка появилась на свет в больнице штата Мэн, где у семьи Буш находится большой дом. Именно там Барбара и Крэйг сыграли свадьбу в 2018 году.

В официальном заявлении 43-го президента США Джорджа Буша и его супруги Лоры сообщается, что малышка родилась очаровательной и здоровой. "Мы очень горды и полны благодарности", — написали счастливые бабушка и дедушка.

Поделилась снимками новорожденной и ее тетя Дженна, которая сама воспитывает троих детей вместе со своим мужем Генри Хагером.

[ + – ] Дженна Буш с новорожденной племянницей Фото: Instagram jennabhager [ + – ] Дженна Буш с новорожденной племянницей Фото: Instagram jennabhager

"Дорогая Кора Джорджия! Сегодня тот день, когда я познакомилась со своей самой красивой, драгоценной, смелой племянницей, но немного раньше, чем ожидалось. Я с трепетом наблюдала, как моя самая дорогая и сильная Барбара стала мамой. И сегодня тот самый день, когда я влюбилась. Двоюродные брат и сестры с нетерпением ждут возможности поиграть с тобой", — написала Дженна.

Со сценаристом Крэйгом Койном Барбара Буш познакомилась четыре года назад на вечеринке. Свадьбу сыграли уже через год в семейном кругу.

[ + – ] Семья президента Джорджа Буша Фото: Instagram jennabhager [ + – ] Дженна и Барбара с дедушкой - 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим Фото: Instagram jennabhager

Барбара Буш, которая является основательницей некоммерческой медицинской организации Global Health Corps, не афишировала свою беременность. Даже все ее страницы в соцсетях закрыты для посторонних.