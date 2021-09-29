Дочка президента США Джорджа Буша вперше стала матір'ю

Барбара Буш народила дочку Кору Джорджію.

39-річна дочка 43-го президента США Джорджа Буша народила першу дитину. Дочку вже назвали на честь дідуся. Дівчинка отримала ім'я Кора Джорджія. Радісну новину повідомила рідна сестра новоспеченої матері — Дженна Буш-Хагер в Instagram.

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Барбара Буш і її 39-річний чоловік Крейг Койн стали батьками ще в понеділок, але новину опублікували через кілька днів.

[ + – ] Барбара Буш із сестрою Дженною Фото: Instagram jennabhager [ + – ] Барбара Буш із чоловіком і новонародженою дочкою Фото: Instagram jennabhager

Маля з'явилося на світ у лікарні штату Мен, де в сім'ї Буш є великий будинок. Саме там Барбара і Крейг зіграли весілля в 2018 році.

В офіційній заяві 43-го президента США Джорджа Буша і його дружини Лори повідомляється, що малятко народилося чарівним і здоровим. "Ми дуже горді та повні подяки", — написали щасливі бабуся і дідусь.

Поділилася знімками новонародженої і її тітка Дженна, яка сама виховує трьох дітей разом зі своїм чоловіком Генрі Хагером.

[ + – ] Дженна Буш із новонародженою племінницею Фото: Instagram jennabhager [ + – ] Дженна Буш із новонародженою племінницею Фото: Instagram jennabhager

"Дорога Кора Джорджія! Сьогодні той день, коли я познайомилася зі своєю найкрасивішою, дорогоцінною, сміливою племінницею, але трохи раніше, ніж очікувалося. Я з трепетом спостерігала, як моя найдорожча і сильна Барбара стала мамою. І сьогодні той самий день, коли я закохалася. Двоюрідні брат і сестри з нетерпінням чекають можливості пограти з тобою", — написала Дженна.

Зі сценаристом Крейгом Койном Барбара Буш познайомилася чотири роки тому на вечірці. Весілля зіграли вже через рік у сімейному колі.

[ + – ] Сім'я президента Джорджа Буша Фото: Instagram jennabhager [ + – ] Дженна і Барбара з дідусем — 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим Фото: Instagram jennabhager

Барбара Буш, яка є засновницею некомерційної медичної організації Global Health Corps, не афішувала свою вагітність. Навіть всі її сторінки в соцмережах закриті для сторонніх.