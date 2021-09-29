Широкие плечи и глубокие декольте: главные тренды 2022 с показа Saint Laurent на Неделе моды

Показ прошел у Эйфелевой башни под искусственным дождем. А коллекцию Энтони Вакарелло посвятил Паломе Пикассо – близкой подруге покойного Ив Сен-Лорана

Показ Saint Laurent будущего сезона весна-лето 2022 стал одним из главных событий Парижской Недели моды. Креативный директор бренда Энтони Вакарелло обратился к богатой истории модного дома и продемонстрировал на подиуме историю дружбы Ив Сен-Лорана и Паломы Пикассо. Об этом пишет Vogue.

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Палома Пикассо, дочь знаменитого художника Пабло Пикассо и писательницы Франсуазы Жило. Она работала дизайнером в Tiffany & Co. и была иконой стиля в 1980-х и 1990-х гг. Сейчас Палома уже не работает, живет в Лозанне, Швейцария и занимается сбережением наследия своей семьи.

Именно она ввела в моду массивные броские украшения, дружила со всеми известными людьми моды того времени и вдохновляла их на творчество. Палома дружила с Ивом Сен-Лораном вплоть до его смерти. Именно он стал автором ее свадебного наряда, когда Пикассо выходила замуж в первый раз, за аргентинского драматурга Рафаэля Лопеса-Санчеса. А Карл Лагерфельд создал алый наряд для свадебного банкета.

[ + – ] Показ Saint Laurent на Неделе моды в Париже

Так что наследие Паломы ощущалось во всей новой коллекции. Стоит отметить несколько трендов, которые будут актуальны в следующем сезоне. Фокус отобрал ТОП-5.

Роскошные кэтсьюты

[ + – ] Кэтсьюты на показе Saint Laurent на Неделе моды в Париже Фото: Скриншот

Кэтсьюты ярких цветов, со смелыми вырезами и глубоким декольте – новый тренд сезона весна-лето 2022. Дополнять их Вакарелло рекомендует туфлями на шпильке и массивными украшениями с сияющими стразами.

Массивные украшения, яркие перчатки и цветы

[ + – ] Массивные украшения на показе Saint Laurent Фото: Скриншот

Золотистые браслеты поверх ярких перчаток, большие серьги со стразами, ожерелья из крупных бусин. Именно их предпочитала Палома и они отсылают к экстравагантным 1990-м. Также в моду вернулись огромные шелковые цветы, пришпиленные на плечо, или прикрывающие декольте.

Широкие плечи

[ + – ] Пиджаки с широкими плечами на показе Saint Laurent Фото: Скриншот

Еще один реверанс в сторону прошлых лет, когда дамские костюмы могли похвастаться широкими геометрическими "плечами". Это снова в тренде. Пиджаки с подплечниками, судя по дефиле, стоит носить на голое тело, или вместе с широкими брюками и прозрачными топами. Сочетание грубоватой ткани и полуобнаженной кожи – всегда в тренде.

Сумка за поясом

[ + – ] Сумка за поясом - тренда сезона весна 2022 Фото: Скриншот

Сумка-клатч, или кошелек, хулигански заткнутый за пояс – еще один тренд, который наперебой расхваливают модные критики. Именно так носила свой клатч Пикассо, когда ходила на вечеринки в "Студию 54", чтобы сумка не мешала ей танцевать. Похоже, сумки на пояс уступают место сумкам за поясом.

Глубокое декольте и сдержанная сексуальность

Фото: Скриншот

Глубокие V-образные декольте, неожиданные вырезы, полупрозрачные топы из сетки в стразы – все это тренды грядущего 2022 года. В моде — сдержанная сексуальность, когда откровенность обманчива, а женщина с полуобнаженной грудью выглядит неприступной и холодной. Стиль весны-лета 2022 – это женщина-вамп с алыми губами в солнцезащитных очках на поллица.

Впрочем, как продемонстрировали некоторые модели, за пределами подиума царила дружеская и расслабленная атмосфера.

Фото: Instagram anja_rubik

[ + – ] Аня Рубик с подругами на показе Saint Laurent Фото: Instagram anja_rubik

Супермодель Аня Рубик, которая стала одной из звезд дефиле, опубликовала в соцсетях несколько снимков, подписав их просто "Девушки за кулисами".