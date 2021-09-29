Широкі плечі та глибокі декольте: головні тренди 2022 з показу Saint Laurent на Тижні моди

Показ відбувся біля Ейфелевої вежі під штучним дощем. А колекцію Ентоні Вакарелло присвятив Паломі Пікассо — близькій подрузі покійного Ів Сен-Лорана

Показ Saint Laurent майбутнього сезону весна-літо 2022 став одною з головних подій Паризької Тижня моди. Креативний директор бренду Ентоні Вакарелло звернувся до багатої історії модного будинку та продемонстрував на подіумі історію дружби Ів Сен-Лорана та Паломи Пікассо. Про це пише Vogue.

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Палома Пікассо, дочка знаменитого художника Пабло Пікассо та письменниці Франсуази Жило. Вона працювала дизайнером у Tiffany & Co. і була іконою стилю в 1980-х і 1990-х рр. Зараз Палома вже не працює, живе в Лозанні, Швейцарія і займається заощадженням спадщини своєї сім'ї.

Саме вона ввела в моду масивні помітні прикраси, дружила з усіма відомими людьми моди того часу та надихала їх на творчість. Палома дружила з Івом Сен-Лораном аж до його смерті. Саме він став автором її весільного наряду, коли Пікассо виходила заміж уперше, за аргентинського драматурга Рафаеля Лопеса-Санчеса. А Карл Лагерфельд створив червоний наряд для весільного банкету.

[ + – ] Показ Saint Laurent на Тижні моди в Парижі

Так що спадщина Паломи відчувалася у всій нової колекції. Варто відзначити кілька трендів, які будуть актуальні в наступному сезоні. Фокус відібрав ТОП-5.

Розкішні кетсьюти

[ + – ] Кетсьюти на показі Saint Laurent на Тижні моди в Парижі Фото: Скриншот

Кетсьюти яскравих кольорів, зі сміливими вирізами та глибоким декольте — новий тренд сезону весна-літо 2022. Доповнювати їх Вакарелло рекомендує туфлями на шпильці та масивними прикрасами з сяючими стразами.

Масивні прикраси, яскраві рукавички та квіти

[ + – ] Масивні прикраси на показі Saint Laurent Фото: Скриншот

Золотисті браслети поверх яскравих рукавичок, великі сережки зі стразами, намиста з великих намистин. Саме їм надавала перевагу Палома, і вони відсилають до екстравагантних 1990-их. Також у моду повернулися величезні шовкові квіти, пришпилені на плече, або такі, що прикривають декольте.

Широкі плечі

[ + – ] Піджаки з широкими плечима на показі Saint Laurent Фото: Скриншот

Ще один реверанс у сторону минулих років, коли дамські костюми могли похвалитися широкими геометричними "плечима". Це знову в тренді. Піджаки з підплічниками, судячи з дефіле, варто носити на голе тіло або разом із широкими брюками та прозорими топами. Поєднання грубуватої тканини та напівоголеної шкіри — завжди в тренді.

Сумка за поясом

[ + – ] Сумка за поясом — тренда сезону весна 2022 Фото: Скриншот

Сумка-клатч або гаманець, по-хуліганськи заткнута за пояс, — ще один тренд, який навперебій розхвалюють модні критики. Саме так носила свій клатч Пікассо, коли ходила на вечірки в "Студію 54", щоб сумка не заважала їй танцювати. Схоже, сумки на пояс поступаються місцем сумкам за поясом.

Глибоке декольте та стримана сексуальність

Фото: Скриншот

Глибокі V-подібні декольте, несподівані вирізи, напівпрозорі топи з сітки в стразах — усе це тренди майбутнього 2022 року. У моді — стримана сексуальність, коли відвертість оманлива, а жінка з напівоголеними грудьми має неприступний і холодний вигляд. Стиль весни-літа 2022 — це жінка-вамп із червоними губами в сонцезахисних окулярах на пів обличчя.

Утім, як продемонстрували деякі моделі, за межами подіуму панувала дружня та розслаблена атмосфера.

Фото: Instagram anja_rubik

[ + – ] Аня Рубік із подругами на показі Saint Laurent Фото: Instagram anja_rubik

Супермодель Аня Рубік, яка стала однією з зірок дефіле, опублікувала в соцмережах кілька знімків, підписавши їх просто "Дівчата за лаштунками".