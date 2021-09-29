"Была брюнеткой": Вера Брежнева показала свои детские снимки

Бывшая участница группы "ВИА Гра" много лет назад красила волосы в черный цвет

Известная певица Вера Брежнева показала в своем Instagram редкие детские фотографии. На них светловолосая исполнительница предстала в необычном имидже. Оказалось, что, будучи подростком, она экспериментировала с цветом волос. Снимки Вера показала в своем Instagram.

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"Фото плохого качества, но рассмотреть можно. Их мне прислала подписчица. Это фото из пионерского лагеря "Счастливое детство", когда я как раз покрасила волосы в черный цвет. Я не помню, сколько мне здесь лет (примерно 15). Какая я тут классная, спортивная и стильная. Ну и участвовала во всех активностях всех детских лагерей, где бывала", — написала Вера, опубликовав снимки.

[ + – ] Вера Брежнева в детстве Фото: Instagram ververa [ + – ] Вера Брежнева в детстве Фото: Instagram ververa

Певица отметила, что это была пора экспериментов с внешностью: тогда она решилась выкрасить волосы в радикально-черный цвет. Но, видимо, потом Вера поняла, что эксперимент был неудачным и больше волосы не красила. Ранее, в интервью, певица неоднократно рассказывала, что в юности считала себя "гадким утенком".

[ + – ] Певица Вера Брежнева на недавних снимках Фото: Instagram ververa Фото: Instagram ververa

Впрочем, ее поклонники отметили, что ей хорошо в любом имидже. И вспомнили снимки ее дочери Сары, которые певица недавно опубликовала.

[ + – ] Сара - дочь Веры Брежневой от бизнесмена Михаила Кипермана Фото: Instagram ververa [ + – ] Сара - дочь Веры Брежневой от бизнесмена Михаила Кипермана Фото: Instagram ververa

На них девочка, обладательница темной шевелюры, поразительно похожа на мать.

Напомним, Вера Брежнева, бывшая участница группы "ВИА Гра", сейчас занимается сольной карьерой. В 2015 году она тайно вышла замуж за известного продюсера Константина Меладзе. Свадьба состоялась в Италии.