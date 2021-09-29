"Была брюнеткой": Вера Брежнева показала свои детские снимки
Бывшая участница группы "ВИА Гра" много лет назад красила волосы в черный цвет
Известная певица Вера Брежнева показала в своем Instagram редкие детские фотографии. На них светловолосая исполнительница предстала в необычном имидже. Оказалось, что, будучи подростком, она экспериментировала с цветом волос. Снимки Вера показала в своем Instagram.
"Фото плохого качества, но рассмотреть можно. Их мне прислала подписчица. Это фото из пионерского лагеря "Счастливое детство", когда я как раз покрасила волосы в черный цвет. Я не помню, сколько мне здесь лет (примерно 15). Какая я тут классная, спортивная и стильная. Ну и участвовала во всех активностях всех детских лагерей, где бывала", — написала Вера, опубликовав снимки.
Певица отметила, что это была пора экспериментов с внешностью: тогда она решилась выкрасить волосы в радикально-черный цвет. Но, видимо, потом Вера поняла, что эксперимент был неудачным и больше волосы не красила. Ранее, в интервью, певица неоднократно рассказывала, что в юности считала себя "гадким утенком".
Впрочем, ее поклонники отметили, что ей хорошо в любом имидже. И вспомнили снимки ее дочери Сары, которые певица недавно опубликовала.
На них девочка, обладательница темной шевелюры, поразительно похожа на мать.
Напомним, Вера Брежнева, бывшая участница группы "ВИА Гра", сейчас занимается сольной карьерой. В 2015 году она тайно вышла замуж за известного продюсера Константина Меладзе. Свадьба состоялась в Италии.